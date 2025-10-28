Esta es la opinión de los especialistas sobre la nueva operación de Carvajal

El doctor Pedro Luis Ripoll, jefe de servicio de Ripoll y de Prado Sport Clinic, catalogó de "muy indicada" la artroscopia a la que se ha sometido Dani Carvajal en la rodilla derecha para eliminar el cuerpo libre articular que podría haberle provocado "una lesión de alto nivel".

Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, fue intervenido este martes con éxito mediante artroscopia en la rodilla derecha para reparar la "presencia de un cuerpo libre articular" que se le detectó en las pruebas médicas, al sentir dolor tras jugar 19 minutos en el clásico del pasado domingo.

Contratiempo en la misma rodilla en la que el 5 de octubre de 2024 sufrió una rotura del ligamento cruzado, rotura del ligamento colateral externo y rotura del tendón poplíteo que le mantuvo ocho meses fuera de los terrenos de juego.

"Que el cuerpo libre articular se mueva libremente puede provocar que se sitúe en zonas dinámicamente muy activas y que produzca un bloqueo en la articulación, lo que ocasionaría una situación muy compleja que conllevaría a una lesión de alto nivel; por eso es muy indicado extraer este cuerpo libre", aseguró el doctor Ripoll a EFE.

"La gravedad de esta lesión depende de tres factores. Primero, del tamaño que tenga el desprendimiento y del hueco que deja la superficie articular. Segundo, de su ubicación; si está situado en zonas de apoyo de rodilla, de mayor gravedad, o no. Y, por último, la causa. Puede darse por una insuficiencia de estabilidad del ligamento cruzado o por un episodio de déficit de amortiguación por parte del menisco. También puede producirse por un proceso degenerativo que sufren las rodillas de los futbolistas", amplió.

La recuperación de Carvajal la marcará su evolución, con un plazo, según pudo saber EFE de fuentes del club, que oscila de seis a diez semanas.