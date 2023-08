Estas serán las únicas palabras que Dani Alves pronunciará hoy ante la jueza

El "caso Alves" da el penúltimo paso antes de la celebración del juicio. La jueza de instrucción número 15 de Barcelona dictaba el pasado lunes auto de procesamiento por un delito de agresión sexual con acceso carnal (violación) al exfutbolista Dani Alves, al concluir que hay indicios para enviarlo a juicio por abusar de una joven en la discoteca Sutton de Barcelona. Además le ha impuesto 150.000 euros de fianza para cubrir una eventual indemnización a la víctima, que ya renunció a ella tras presentar la denuncia.

En un auto, la titular del juzgado ha dado por finalizada la investigación que se ha alargado durante seis meses y ha citado a Alves hoy para notificarle su procesamiento, paso previo a enviar el caso a juicio. Como es preceptivo, la magistrada ha citado al futbolista, en prisión preventiva desde el 20 de enero, para una declaración indagatoria, en la que le notificará su procesamiento y le dará ocasión de alegar lo que considere oportuno antes de que el caso vaya a juicio.

El futbolista será trasladado al juzgado conducido por los Mossos d'Esquadra desde la cárcel de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) y tiene la opción de volver a dar su versión de los hechos pero no hará. Según ha adelantado el periodista Borja Méndez en Así es la vida, Dani Alves se acogerá a su derecho a no declarar y tan solo pondrá en conocimiento de la magistrada que no está de acuerdo con los hechos que se le imputan. “Tiene la opción de ejercer su palabra, de testificar. Me dicen que en cuanto le lean por qué está procesado va a decir que no está de acuerdo con los delitos que se le imputan, pero no va a decir nada más del proceso que se le viene”, ha explicado Méndez.

Ejercerá su derecho a no declarar

El abogado Juan Manuel Medina tambiñen se ha pronunciado en la misma línea sobre la situación de Dani Alves: "Él está obligado a ir. Vamos, es que le van a conducir desde prisión como a cualquier otro preso preventivo. Es una comparecencia en la que se le comunica el auto de conclusión de sumario y el autoprocesamiento". Tras esto, el experto añade: "Él puede realizar la declaración negatoria, es una declaración in extremis que da derecho al investigado. Lo nomal y previsible es que se acoja a su derecho de no declarar, puesto que ya ha declarado hasta en cuatro ocasiones, y no haga uso de ese derecho que se le da".

La periodista Mayka Navarro realiza una conexión en directo desde las puertas del despacho de Cristóbal Martell, abogado del futbolista. La reportera informa sobre cuáles son los siguientes pasos del caso: "Ahora Dani Alves tiene la opición de hacer una última decalaración in-extremis...".

El abogado de Dani Alves, Cristóbal Martell ha afirmado que su cliente está "tranquilo y fuerte" y ha avanzado que no tiene ninguna intención de hacer esa declaración negatoria. "En el momento que la magistrada le comunique este auto de procesamiento y pregunte a Dani Alves si está de acuerdo, el brasileño dirá que no está de acuerdo pero nada más" confirmó el letrado a la periodista Mayka Navarro.

El juicio del brasileño podría celebrarse a final de año y se enfrenta a una pena de entre 4 y 12 años de prisión.