Filtran los audios de la declaración de Dani Alves ante la jueza: "Ella me bajó los pantalones... le pregunté dos veces si le gustaba"

El pasado mes de junio se cumplieron cuatro meses desde que Dani Alves ingresara en prisión acusado de abusar de una joven en la Discoteca Sutton de Barcelona. Desde entonces, han salido a la luz las declaraciones contradictorias de la joven y del futbolista, así como de sus allegados y equipos legales. Ahora, unos audios vuelven a poner voz a lo que el brasileño lleva denunciando desde hace meses.

El programa Código 10, presentado por Nacho Abad y David Aleman en Cuatro, ha desvelado en exclusiva los audios de la declaración del Dani Alves a la jueza. El exfutbolista del F.C. Barcelona lleva cinco meses en prisión preventiva después que la jueza rechazara en varias ocasiones su salida por riesgo de fuga a pesar de que el ex jugador del FC Barcelona mantiene su inocencia.

"Me sentó en el retrete y..."

Sobre lo que sucedió esa noche, Dani Alves lo relataba así: "Fuimos custodiados a la mesa seis de la discoteca que está abierta a toda la sala. Hablé con Bruno y volvimos a hacer un gesto al camarero y el camarero enseguida invitó a tres chicas. Nos estábamos divirtiendo y enseguida una atracción sexual (...) Ella me sentó en el retrete y empezó a hacerme una f***", comenzó diciendo.

"Cuando entramos en el baño, nos pusimos frente a frente uno del otro. Sí. Ella me besó y empezó a quitarme los pantalones", subrayó Dani Alves en su última declaración.

"No ha sucedido nada que nosotros no quisiéramos. Siempre la traté con mucho respeto. Mentí en mi primera declaración por la obsesión que tengo por proteger mi matrimonio con la mujer que amo", añadió.

En los audios recopilados por el programa de Cuatro también se podía escuchar a Alves decir de manera tajante: "Le pregunté dos veces si le estaba gustando y me dijo que sí. Nunca me dijo que parara ni en el reservado ni en el baño".

Sobre la comentada actitud de la joven tras salir del baño, donde todas las informaciones apuntan a que se mostraba como ausente e incluso rompió a llorar en brazos de su amiga, Alves solo comenta: "Supongo que le enfadó mi actitud".

En la única entrevista concedida desde la cárcel, Alves insistía en las mentiras de su "supuesta víctima". "No sé si ella tiene la conciencia tranquila, si duerme bien por las noches. Pero yo la perdono. Yo apelo a su conciencia. No ha habido ni una sola noche que yo no haya dormido tranquilo. Ni una sola noche. Tengo la conciencia tranquila" subrayó en su conversación con Mayka Navarro. "Nunca he hecho daño vountariamente a nadie. Y a ella aquella noche tampoco. Me he decidido a dar esta entrevista, mi primera entrevista, para tener la oportunidad de que la gente sepa lo que pienso. Quiero que conozcan la historia a partir de lo que yo viví aquella madrugada y en aquel baño. Hasta ahora se ha explicado un relato 'asustadizo' de miedo y de terror, que nada tiene que ver con lo que pasó ni con lo que hice", sentenció.