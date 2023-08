La estrella del fútbol que sentencia a Rubiales: "Han aguantado mucho, es un misógino..."

España se proclamó el pasado domingo campeona del mundo, el sueño se hizo realidad después de derrotar nada más y nada menos que a Inglaterra en la final. La absoluta ya tiene su estrella en el pecho tras una sufrida victoria ante las todopoderosas "leonas". Un gol de Olga Carmona con dedicatoria muy especial sirvió a las de Jorge Vilda para imponerse por 1-0. Sin embargo, más allá de un logro histórico lo ha copado todos los comentarios en radios, webs y redes sociales desde entonces ha sido la actitud del presidente de la Federación, Luis Rubiales.

El beso en la boca que dio el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a la jugadora Jenni Hermoso en la ceremonia de entrega de las medallas de la Copa del Mundo a la selección española se viralizó en las redes sociales de inmediato, ha dado la vuelta al mundo y todos los medios extranjeros se hacen eco de ello. A pesar de que desde la Federación trataron de quitar hierro a este asunto, la tormenta política desatada tiene al Presidente de la Real Federación entre las cuerdas y con difícil salida tras las tres denuncias presentadas antes el CSD.

Y en medio de este tsunami, el mundo del fútbol sigue mostrando su indignación por un gesto que tachan de "indecente y sexista". La última en pronunciarse y con especial dureza ha sido Megan Rapinoe, uno de los nombres más importantes de la historia del fútbol femenino y activista por la igualdad en este deporte. En una entrevista en 'The Atlantic', la futbolista de Estados Unidos, habla sin tapujos de lo que opina del "beso de la vergüenza" de Rubiales a Jenni Hermoso.

"Me hizo pensar en cuánto debemos soportar las futbolistas. Piense en lo mucho que ha tenido que soportar soportar el equipo español: algunos de los jugadores que se levantaron el año pasado -para protestar por el mal trato por parte de su entrenador y de la federación- todavía no están en el equipo. Tal vez eso fue algo que los impulsó, pero no debería ser necesario tener eso", afirmó refiriéndose al motín de las 15.

"Hubo otra imagen que señala un nivel tan profundo de misoginia y sexismo en esa federación y en ese hombre -Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol- en el pitido final, simplemente agarrándose la entrepierna. ¿En qué clase de mundo al revés estamos? En el escenario más grande, donde deberías estar celebrando, Jenni tiene que ser agredida físicamente por este tipo".

La futbolista, que elogió el logró histórico de La Roja, hacía mención así al espectáculo bochornoso del presidente de la Federación en el palco, y que en cierto modo ha quedado eclipsado por la polémica del beso.

Rapinoe se suma a otra jugadora internacional que no ha dudado en atizar a Rubiales. "Es horrible e inaceptable. No puedo entender cómo puede suceder y para mí es algo muy raro. Quiero que todo el mundo reaccione. Ojalá pase algo, porque está claro que hay problemas en la RFEF. Si la gente piensa que no está mal, ¡simplemente no es aceptable!", sentenció Caroline Seger, capitana de Suecia y ex compañera de Jenni Hermoso.