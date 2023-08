El vídeo de Jenni Hermoso en el vestuario que alimenta la polémica: "¿Qué hago yo...?"

La selección española femenina de fútbol se ha proclamado este domingo campeona del mundo por primera vez en su historia después de superar en la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda a Inglaterra (1-0), un partido decidido por un gol de Olga Carmona antes de la media hora de juego. Pero, más allá de la épica deportiva el beso de Luis Rubiales a una de sus futbolistas sigue siendo protagonista absoluto de la gesta mundialista.

El beso en la boca que dio el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a la jugadora Jenni Hermoso en la ceremonia de entrega de las medallas de la Copa del Mundo a la selección española se viralizó en las redes sociales de inmediato, ha dado la vuelta al mundo y todos los medios extranjeros se hacen eco de ello. A pesar de que desde la Federación trataron de quitar hierro a este asunto, medios de todo el mundo recogen el "pico" que ha desviado la atención de un título épico.

"Ha sido un gesto mutuo totalmente espontáneo por la alegría inmensa que da ganar un Mundial. El presi y yo tenemos una gran relación, su comportamiento con todas nosotras ha sido de diez y fue un gesto natural de cariño y agradecimiento", manifestó la veterana jugadora en unas declaraciones facilitadas por la RFEF a EFE.

Rubiales también aclaraba que se trataba de un "pico" sin importancia y llamaba estúpidos y "tontos del culo" a los que daban alas al inadecuado gesto.

Ambos trataban así de zanjar la polémica pero el directo de Jenni Hermoso en el vestuario ha dejado muchas dudas sobre su conformidad con este beso y ha generado un agrio debate en redes sociales.

En las imágenes se escucha a la jugadora decir "No me ha gustado eh! Pero ¿Qué hago yo?" y las reacciones no se han hecho esperar. Muchos usuarios opinan que la reacción de la jugadora debería haber sido más tajante. "¿Y qué hago yo?". El mensaje que Hermoso envía a niños y niñas es una bomba porque es un referente, un modelo a imitar" se puede leer en uno de los comentarios al citado vídeo.

Tanto jugadora como RFEF solicitan que "no se de más vueltas" al asunto y que nos centremos en lo importante: "Son campeonas del mundo" pero el incendio no ha hecho más que empezar.