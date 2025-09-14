Un exdelantero de la selección inglesa baja hasta sexta división y sus aficionados saltan: "Con ese nivel mejor vuélvete a Ibiza"

Andy Carroll, delantero inglés de 34 años, protagonizó un debut para el olvido con el Dagenham & Redbridge, equipo de la sexta división inglesa. El exjugador de Newcastle y Liverpool fue titular en el partido clasificatorio de la FA ante el Bedford Town, pero su participación terminó prematuramente tras recibir una tarjeta roja directa por un codazo a un rival. Este incidente desató la ira de los aficionados, quienes corearon "Vete de vuelta a Ibiza otra vez" y expresaron su descontento en redes sociales, calificando su fichaje como "poco apto y poco profesional", ni siquiera para la National League, sexto escalón del fútbol inglés.

Carroll, quien se unió al Dagenham & Redbridge en julio tras dejar el Girondins de Burdeos, había estado semanas recuperándose de una lesión antes de su primer partido como titular. A pesar de su experiencia en la Premier League, su regreso al fútbol inglés en una categoría inferior ha sido cuestionado por su actitud y rendimiento en el campo.

Andy Carroll comenzó su carrera en el Newcastle United, donde se consolidó como uno de los delanteros más prometedores de Inglaterra y llegó a disputar partidos internacionales con la selección inglesa. En 2011, fichó por el Liverpool por 35 millones de libras, uno de los traspasos más caros de la Premier League en ese momento, lo que generó grandes expectativas sobre su rendimiento. Posteriormente tuvo pasos por otros clubes de la Premier League como West Ham, destacando siempre por su físico imponente y su capacidad aérea.

A lo largo de su carrera, Carroll ha alternado momentos de gran rendimiento con lesiones recurrentes, lo que ha afectado su continuidad en los clubes. Su regreso al Dagenham & Redbridge representa una nueva oportunidad para intentar recuperar su nivel y dejar atrás la polémica de su debut.