Las cuentas del Barça para pasar la fase de grupos en Champions y el dinero que perdería si no lo hace

Fútbol

Con 26 veces, el Barcelona es el equipo que más fases de grupos de la Champions ha disputado, junto con el Real Madrid. El equipo blanco es el único que nunca ha caído a las primeras de cambio. El azulgrana lo hizo tres veces, pero hace muchísimo, una eternidad. Dos, en los años de Van Gaal en el banquillo: ganaba la Liga, pero se la pegaba en Europa, superado en la temporada 1997-98 por el Dinamo de Kiev de Shevchenko, el PSV y el Newcastle; y quedando por detrás el curso siguiente del Bayern Múnich y el Manchester United, que jugarían ese mismo año la final en el Camp Nou. Después, con Serra Ferrer de entrenador en la campaña 2000/01, el Barça quedó tercero, por detrás del Milan y el Leeds. Ya no volvió a suceder un tropezón así. Es más, justo un poco después de eso, el conjunto azulgrana se convirtió en el gran referente de la competición y durante mucho tiempo ha estado en el grupo de favoritos. Esta temporada, está otra vez a las puertas de quedar fuera en la fase de grupos, lo que tiene consecuencias deportivas y económicas.

Las sensaciones dicen que no va a pasar porque no lo merece (no ha llegado ni a rematar a puerta en los dos partidos jugados), los números hablan de que no depende de sí mismo, pero mirando más allá, tiene algún motivo para la esperanza. Es la primera vez que comienza el torneo con dos derrotas consecutivas, con cero de seis. Las cuentas de los azulgrana pasan por un elemento que juega a favor y en contra: el poderoso Bayern Múnich. El Barcelona juega ahora el doble duelo con el Dinamo de Kiev mientras que el Benfica lo hace contra el conjunto alemán. Koeman cuenta con ganar los dos encuentros a los ucranianos, aunque visto lo visto... Eso le llevaría a tener seis puntos. La lógica también apunta a que el Benfica no gane ninguno de los dos enfrentamientos con el Bayern, incluso que pierda ambos o como mucho empate uno en casa. Así, se llegaría a la penúltima jornada con el Barcelona con 6 puntos y el Benfica con los 4 que tiene ahora o 5. En el cara a cara con los portugueses en el Camp Nou se decidiría el segundo del grupo y la última jornada de los españoles en Múnich sería intrascendente. Pero todo son las cuentas de la lechera tal y como compite ahora el Barcelona en Europa: ¿le da para ganar dos veces al Dinamo?

Si no se clasifica, aparte de la pérdida de imagen, de lo deportivo, también habría consecuencias económicas, y problemas de dinero ya tiene la entidad azulgrana, y graves. Sólo por participar en esta Champions se tienen garantizados 15,64 millones de euros (esos ya son suyos) y a partir de ahí se puede empezar a sumar mucho: 2,8 millones por victoria y 930.000 por empatar; la clasificación para octavos son 9,6 millones; para cuartos, 10,6; para semifinales, 12,5 y para los dos finalistas, 15,5, mientras el campeón recibirá un extra de 4,5 “kilos”. Si el Barcelona terminara tercero, iría a la Europa League, competición que nunca ha disputado con esa denominación. Y ahí las cifras son muy inferiores: dieciseisavos, 500.000 euros; octavos,1,2 millones; cuartos, 1,8; semifinales, 2,8; final, 4,6 millones y campeón, 4 millones extra. Sólo en las eliminatorias, ser campeón supone menos ingresos que llegar a cuartos en la Champions.