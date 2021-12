Lenglet explica sus risas con Lewandowski después de la goleada del Bayern al Barcelona

Fútbol

El Barcelona volvió a ser superado con claridad por el Bayern Múnich (3-0) y esta vez el castigo es la eliminación de la Champions y tener que disputar la Liga Europa, algo que no le sucedía desde hace 20 años. Uno de los jugadores que quedó señalado es Lenglet, impotente, por ejemplo, en el primer gol de Müller, en el que se quedó mirando la llegada del delantero alemán junto con Mingueza. Había dos para taparlo y ninguno lo logró.

Pero más polémica todavía fue la imagen del defensa después del encuentro, de la goleada y de la eliminación de risas con Lewandowski, a quien sólo unos minutos antes tuvo que cubrir. No tardó en circular por redes sociales y las críticas llegaron a tal punto que Leglet salió a dar explicaciones en su cuenta de Instagram. “Quiero mandar un mensaje a la afición culé. Lo primero, mi tristeza por el resultado de ayer. Este club solamente merece lo mas grande y no hemos podido cumplir con ello. Lo segundo, explicar una imagen mía en la que sonrío con Lewandowski sobre algo que acababa de suceder en ese instante. Es una reacción puntual que en absoluto refleja mi sentimiento por el resultado. Mis valores son incuestionables y cualquiera que me conozca sabe mi compromiso y mi amor por mi profesión, por el Barça y especialmente por sus aficionados. Nunca tendría una reacción así por algo que desde ayer nos duele tanto a todos. Hoy estamos muy tristes pero ahora tenemos una misión: devolver al Barça donde se merece”, afirma.