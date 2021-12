¿De qué te ríes?, la imagen de Lenglet que indigna al barcelonismo

Deportes

El central barcelonista Clément Lenglet ha sido protagonista de la imagen más polémica al final del partido del Barça frente al Bayern Múnich. Después de encajar un doloroso 3-0, los seguidores barcelonistas han atizado de lo lindo al defensa por una imagen cuanto menos curiosa.

Lenglet ha abandonado el terreno muy sonriente y abrazado a Lewandowski, que había sido sustituido en el tramo final. La contundente derrota y las malas sensaciones que dejó el FC Barcelona no fueron suficientes para que el defensa francés se mostrase visiblemente feliz y bromeando junto al delantero polaco.

El francés, que salió de inicio junto a Piqué y Araujo en el centro de la zaga, es uno de los grandes señalados de la crisis del Barcelona por su escaso rendimiento en la última temporada y media. Con Ronald Koeman perdió protagonismo y con Xavi Hernández tampoco ha terminado de ofrecer el rendimiento deseado.

Sin embargo lo que más ha indignado al barcelonismo son sus risas tras cosechar una nueva humillación en la Champions League y la reacción no se hizo esperar. Cientos de usuarios han cargado contra el jugador en redes sociales y Josep Pedrerol se mostraba así de tajante en “El chiringuito”: “No quiero ver más a Lenglet con la camiseta del Barça”.

💣💣"Soy culé y NO QUIERO VER MÁS a LENGLET con la CAMISETA del BARÇA"



El @jpedrerol más tajante en #ChiringuitoBarcelona pic.twitter.com/ciEvJz1vjS — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 8, 2021

Como Pedrerol, otros muchos aficionados mostraron su enfado con una imagen que rápidamente se volvió viral y que contrastaba con las lágrimas de Gavi. “Mientras el barcelonismo está hundido en sus casas, a Lenglet le queda ánimo para echarse unas risas con Lewandowski. Yo con estas cosas no puedo. Quien siente de verdad el escudo, hoy sale fastidiado no de risas. A ver si hay que esperar más debacles para que se haga la limpieza”, “Así no, fuera de aquí” o “Lenglet, socio de honor del Real Madrid”, son algunos de los indignados comentarios que los culés dejaron en redes sociales.