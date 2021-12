Fútbol

Denuncian a un ex entrenador de La Masía por abusos sexuales a menores

El que fuera coordinador del futbol base del Fútbol Club Barcelona durante casi 20 años, Albert Benaiges, ha sido denunciado por abusos sexuales a menores, según el “Diari Ara”. Este periódico asegura que durante los 38 años que ejerció como profesor de educación física en L’Escola Barcelona, en el barrio de Les Corts, sometió a abusos sexuales y vejaciones a alumnos y alumnas menores de edad. El rotativo ofrece unos sesenta testimonios denunciando la situación. Benaiges abandonó la pasada semana el club azulgrana aduciendo “motivos personales”.

Según la investigación del citado medio, Benaiges, que ha negado cualquier tocamiento, pero reconoce que no repetiría nada de lo que hizo entonces, realizó, presuntamente, abusos y vejaciones a niños y niñas de varias generaciones diferentes. Hubo masturbaciones al lado de niños de 13 años, masturbaciones colectivas con películas pornográficas, juegos de carácter sexual, tocamientos... La primera denuncia ha llegado a través de una chica y un importante número de alumnos está dispuesto a seguir su ejemplo.

Albert Benaiges no ha sido un cualquiera en el organigrama del Barça durante casi dos décadas. Regresó al club con la victoria de Joan Laporta en las últimas elecciones y se le nombró coordinador de fútbol base centrándose en las categorías cadete e infantil. Su reputación como técnico de la cantera era tal que se le considera la pieza clave para la llegada al club azulgrana de un ex jugador como Andrés Iniesta. Estaba tan considerado que en las últimas elecciones varios candidatos contaban con incluirle entre su gente de confianza en caso de alcanzar la presidencia. Benaiges estuvo antes en el Barça entre 1991 y 2011 hasta que la llegada a la presidencia de Sandro Rosell conllevó su salida. Desde entonces ha trabajado en Dubai, México y Japón. En el Barça no constan incidentes similares a los que se han denunciado en la escuela de Les Corts.