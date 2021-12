Álvaro Morata puede ser el gran protagonista del mercado de invierno, que se abre el próximo 3 de enero. Según el diario AS, el Barcelona quiere fichar al delantero de la Juventus, club en el que está cedido por el Atlético. El entrenador azulgrana, Xavi Hernández, sería el gran valedor de esta operación que ya estaría en marcha.

Este diario apunta que el Barça ya habría entablado conversaciones con Morata y su agente, Juanma López, para intentar incorporar al delantero en este mismo mercado de invierno. El deseo de Xavi va más allá de una cesión hasta el final de temporada y su intención es que el Barcelona fiche en propiedad al delantero internacional con España.

La operación no es sencilla. Morata está cedido hasta el final de esta campaña en la Juventus, que, tal y como se ha publicado en Italia, no tiene ninguna intención de ejercer la opción de compra de 35 millones de euros. El equipo italiano no está satisfecho con el rendimiento de Morata, que ha recibido durísimas críticas esta temporada y apenas suma siete goles en los 23 partidos que ha disputado este curso. Ha logrado cinco tantos en 18 encuentros de la Serie A y dos en cinco choques de Liga de Campeones.

El ‘fair play’ financiero sería, una vez más, un importante obstáculo a salvar por parte del Barcelona para poder incorporar a un futbolista que cobra 10 millones de euros al año. AS asegura que Morata estaría dispuesto a rebajar su salario para poder fichar por el Barcelona y señala que el club que preside Joan Laporta cuenta con la baza de Antoine Griezmann para negociar con el Atlético. La entidad madrileña tiene que ejecutar al final de temporada la opción de compra sobre el jugador francés, cifrada en 40 millones de euros, mientras que en el contrato de cesión de Morata a la Juventus, el Atlético fijó una opción de compra de 35 millones.