Araujo: su lesión es leve y pide perdón por su gesto al Espanyol: “No estoy orgulloso”

Araujo vivía un derbi caliente contra el Espanyol, que terminó en empate (2-2) por el tanto salvador para los azulgrana de Luuk de Jong en el último minuto. Un poco antes, Piqué y Nico Melamed fueron expulsados por un enganchón. Cuando el futbolista “perico” se marchaba del campo, el central uruguayo le dedicó unos feos gestos: “Abajo, a Segunda”; le decía con los dedos. Después, hizo lo mismo en dirección a la grada:

‼️🔥 Ronald Araújo al banquillo del Espanyol: "Para abajo, para abajo"pic.twitter.com/hDrZ0iNYqP — Raúl Forés (@Raul_Fores) February 13, 2022

Xavi estaba de espaldas a su jugador y ya pidió perdón en la conferencia de prensa posterior al duelo. Un rato después, en frío, fue el propio Araujo quien se disculpó: “Quiero pedir disculpas a toda la gente del Espanyol por el gesto desafortunado que tuve esta noche. Todo ha sido fruto de la tensión vivida durante un derbi tan disputado como el de hoy. Me considero una persona respetuosa con las aficiones y clubes rivales; y por eso no me siento orgulloso con lo ocurrido”, escribió en sus redes sociales.

El defensa estaba en el banquillo porque había sido sustituido al descanso. En su lugar entró Eric García, que volvía de un parón de cinco semanas y no tuvo un encuentro feliz, ya que fue superado por Raúl de Tomás, especialmente en la acción que dio lugar al segundo gol del Espanyol. Araujo vio toda la segunda parte con una bolsa de hielo en su pierna izquierda, a la altura del gemelo. Se temía lo peor, pero el parte médico que ha facilitado el Barcelona no es del todo negativo. “Las pruebas realizadas este lunes por la mañana han mostrado que el jugador del primer equipo Ronald Araujo tiene una sobrecarga en el sóleo de la pierna izquierda. Así pues, la evolución marcará su disponibilidad”, dicen desde la entidad azulgrana.

Eso hace que haya que poner un interrogante a su presencia en el próximo partido, y no descartarlo definitivamente. El Barcelona juega el jueves contra el Nápoles en el Camp Nou la ida de los dieciseisavos de la Europa League. Es el “castigo” que tiene que pagar el club catalán por el desastre de Champions que protagonizó, en la que quedó tercero, por detrás del Bayern, que le goleó en los dos partidos, y del Benfica. La motivación es fundamental en el Barça para afrontar la segunda competición continental, que, por otro lado, puede ser una puerta para clasificarse para la Liga de Campeones 2022/23 (sólo si es campeón) visto que la pelea en la Liga por quedar entre los cuatro primeros también va a ser terrible.