La polémica exigencia de Messi al Inter de Miami que afecta a Piqué

No está siendo la temporada soñada para Leo Messi. El astro argentino no tiene el protagonismo deseado en su nuevo club y la afición ya ha quejado de su rendimiento. El pasado fin de semana, el PSG volvió a sufrir ante el Niza en la Ligue 1 y perdió por 1-0 en el Parque de los Príncipes con gol de Andy Delort con casi todas sus figuras sobre el campo de juego, excepto Kylian Mbappé por suspensión. Y de nuevo, la prensa se desquitó con Lionel Messi especialmente L’Équipe que volvió a atacarlo con dureza y lo catalogó como “transparente”.

Las críticas de la prensa francesa se sigue amedrentando a La Pulga en cada partido, principalmente L’Équipe que no tuvo piedad al referirse al juego del astro argentino sobre la cancha. A Messi le falta gol, no ha demostrado aún su calidad sobre el césped y su familia no acaba de adaptarse a la capital gala por lo que los rumores de su salida son cada día más constantes. Su ex compañero Thierry Henry explicaba ayer su situación en París: “Se fue llorando de Barcelona. Sufrió un impacto emocional porque no esperaba tener que marcharse. La gente dice que tiene todo en París, pero no es tan obvio. Cuando dejé el Arsenal por el Barça tardé un año en estar bien”.

La MSL, el destino preferido

Según L’Équipe, esta temporada Messi está ganando 30 millones de euros como nómina, aunque de cara a la próxima, ascenderá a 40 kilos, por mucho que su rendimiento vaya a menos. Tiene 34 años y contrato hasta el 30 de junio de 2023, momento en el que tendrá 36. Eso sí, su futuro no depende tanto de su voluntad como de la del PSG, que decidirá si le amplía el contrato un año de manera unilateral o no. En cualquier caso, las intenciones de Leo Messi podrían estar muy lejos del Parque de los Príncipes y la MSL parece ser el destino elegido.

El Inter Miami de Beckham admitía hace unos días que ‘presionan’ para lograr el impresionante fichaje de Lionel Messi. El interés por la estrella del PSG, de 34 años, ha sido confirmado por la mano derecha de Beckham en el Inter Miami, Jorge Mas. El copropietario de Beckham reveló a The Sun que el club está interesado y que la opción de que Messi viaje a Estados Unidos para unirse a ellos es una “seria posibilidad”

Mas añadió que Beckham y Messi tienen buena relación y se mantienen en contacto: “David tiene una relación con él, si finalmente deja el PSG, nos encantaría verlo en el Inter Miami: “¿Puede suceder? Mira, estamos empujando. Soy un optimista y creo que es una posibilidad”. Messi firmó un contrato de dos años a su llegada al PSG el pasado verano, con opción a un año más. Pero una primera temporada decepcionante hasta ahora en París podría forzar una salida anticipada del Parque de los Príncipes. Y el propio Messi reveló a fines de 2020 que su ‘sueño’ era jugar algún día en la MLS.

Messi y el ex futbolista inglés ya han hablado en más de una ocasión, y han sondeado la posibilidad. Junto a Leo, también podría llegar Luis Suárez, si bien en su caso, puede hacerlo este mismo año, debido a que su vínculo con el Atlético de Madrid termina en pocos meses. El siete veces ganador del Balón de Oro ve con buenos ojos esta opción pero habría puesto una singular condición a David Beckham.

Según apunta elnacional.cat. el argentino ha exigido al Inter de Miami una cláusula “anti Gerard Piqué” si quieren hacerse con sus servicios ya que el equipo del inglés también ha sonado como destino del defensa catalán. Y es que el argentino ni olvida ni perdona. Al menos, de momento. Leo Messi está muy dolido con Gerard Piqué desde el día que se enteró que el defensa le recomendó a Joan Laporta, presidente del Barça, que no renovara su contrato para solucionar los problemas del club con el juego limpio financiero.

La mala relación entre sus parejas también parece más que evidente. De hecho, hay un detalle que salió a la luz tras el fichaje de Messi por el PSG. Varios medios catalanes aseguraban que la relación de Leo Messi y Antonela Roccuzzo con Gerard Piqué y Shakira se habían enfriado desde hacía tiempo y que, tras la marcha del crack argentino a París, habría habido una rotura definitiva por orden de Antonela.

El purgatorio de Messi en París continúa... ¿Aceptará David Beckham sus exigencias para sacarlo del PSG?