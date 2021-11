La frase que confirma la puñalada de Piqué a Leo Messi

Fútbol

Gerard Piqué vuelve a estar en el ojo del huracán y no por sus lesiones o su desempeño sobre el césped sino por su cada vez más discutido rol en el vestuario. Su bajo rendimiento en el campo y los recelos que provoca su comportamiento han hecho que deje de ser intocable, al menos para sus compañeros. La entrevista del diario Sport a Leo Messi sigue dando mucho de que hablar y ha añadido aún más leña a la delicada situación del club.

El “30″ del PSG dejó entrever su mala relación con Joan Laporta y se quejó de cómo se produjo su salida del Barça. “Nadie me pidió jugar gratis pero al mismo tiempo me parece que está fuera de lugar las palabras que dijo el presidente. Me dolieron porque creo que no tiene necesidad de decir eso, es como sacarte la pelota de encima y no asumir sus consecuencias, ni hacerse cargo de las cosas. Esto hace pensar a la gente o genera un tipo de dudas que creo que no me lo merezco”, dijo Messi a Sport.

El argentino, a pesar de su decepción, prefiere morderse la lengua al hablar de Joan Laporta y otras traiciones que se produjeron en el vestuario culé pero Lluís Mascaró, director del “Sport” ha soltado la bomba en Radioestadio de Onda cero: “Messi está dolido con algunos de sus compañeros que cree que no le poyaron lo suficiente. Sabe que Piqué le dijo a Laporta que si se tenía que ir Messi no pasaba nada”. Además, el astro argentino considera que Joan Laporta lo utilizó para ganar las elecciones y luego le dio la patada.

🎙️@LluisMascaro



"Messi está dolido con algunos compañeros que cree que no le apoyaron lo suficiente"



"Messi sabe que Piqué le dijo al presidente que si se iba Messi, no pasaba nada" pic.twitter.com/tZ7vbctXoS — Radioestadio Noche (@RadioestadioN) November 1, 2021

No es la primera vez, que surgen este tipo de rumores entorno al defensa blaugrana pero esta frase parece ser la confirmación definitiva. Hace unas semanas ya salía a la luz el malestar con Piqué en un vestuario que se ha convertido en una auténtica bomba de relojería. Le acusan de arrimarse siempre al poder, sobre todo con Joan Laporta, de ser insolidario cuando se plantearon las bajas de sueldos y de ser el “traidor” que propició la salida de Messi. Fue una decisión dura de aceptar para muchos culés y Gerard Piqué podría haber condicionado la decisión como ahora parece demostrar la revelación del director del Sport.

“Se arrima al poder”

En una información que ya adelantó el Sport a principios del mes de octubre se subrayaba que “los lazos de Piqué con el presidente Laporta se habían estrechado desde que ganó las elecciones”. Y añadía que “en el vestuario, que se sabe todo y se sospecha aún más, han llegado ecos de su poder de influencia con el presidente, incluso en la salida Leo Messi”.

Aunque, el capitán blaugrana ha señalado en público a Josep María Bartoméu como el responsable de la marcha del argentino, las dudas están ahí. De hecho, hay un detalle que salió a la luz tras el fichaje de Messi por el PSG. Varios medios catalanes aseguraban que la relación de Leo Messi y Antonela Roccuzzo con Gerard Piqué y Shakira se habían enfriado desde hacía tiempo y que, tras la marcha del crack argentino a París, habría habido una rotura definitiva por orden de Antonela.

Aunque Messi y Piqué han compartido casi toda su vida futbolística, sus mujeres nunca han sido amigas íntimas. A parecer la animadversión está motivada por el pasado amoroso del defensa: Antonela era íntima de la exnovia de Piqué, la catalana Núria Tomás, y desde la llegada de Shakira a la vida del defensa del Barça todo cambió. Pero la gota que colmó el vaso fue que Shakira no se dignó ni a despedir a Messi y a Antonela a través de las redes sociales.

Otro de los motivos que genera dudas en la plantilla son los intereses económicos de Gerard Piqué, que parece más centrado en su faceta empresarial que deportiva. Algunas de las vacas sagradas del vestuario no creen que defienda los intereses colectivos y ven con recelo sus vínculos con algunos compañeros como Riqui Puig (uno de los jugadores más beneficiados con la salida de Koeman) y Samuel Umtiti, a quienes defiende ante quien sea y a quienes representa a través de su agente de cabecera.

Los intereses ocultos de Piqué

Su posicionamiento con respecto al relevo en el banquillo blaugrana hizo aumentar las sospechas. Tras darse por hecha la salida de Koeman, un tapado comenzó a coger fuerza hasta el punto de provocar un motín en el vestuario. En las oficinas blaugranas comenzó a sonar el nombre de de Antonio Conte y Piqué no parecía estar dispuesto a aceptar esta opción.

Esta oposición de Piqué no sorprendió en el entorno culé, ya que el defensa no ha ocultado su preferencia por Xavi Hernández para ocupar el banquillo. Finalmente Xavi ha sido el elegido -se espera que dirija al Barça tras el parón de selecciones- y uno de los futbolistas más interesados en su llegada ha sido Gerard Piqué. Sin embargo, todo a apunta a motivos no deportivos. Hace unos días desde Culemanía, ya subrayaban que el interés del defensa no radica únicamente en la antigua conexión que tuvieron sobre los terrenos de juego, sino en otro vínculo que tienen en común.

Actualmente Xavi tiene como representantes a la agencia AC Talent. La conocida empresa tiene como socios destacados a Arturo Canales y Fernando Solanas, ambos con una relación directa con Piqué. El central catalán, y segundo capitán de la plantilla, estaría realmente interesado en que el exfutbolista culé pueda hacer carrera en el Barça a través de la mencionada agencia y, de esa forma, obtener beneficios económicos.