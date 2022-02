Messi no perdona a Piqué: una frase demoledora y la palabra “Judas” en la pizarra del vestuario

La no renovación de Messi con el Barcelona y su fichaje por el París Saint Germain es ya historia del deporte. Sin embargo, cuando el argentino atraviesa una mala racha en París -sequía goleadora y aluvión de críticas- su polémica salida del club culé y su enemistad con Gerard Piqué ha vuelto a salir a la palestra.

Y es que el argentino ni olvida ni perdona. Al menos, de momento. Leo Messi está muy dolido con Gerard Piqué desde el día que se enteró que el defensa le recomendó a Joan Laporta, presidente del Barça, que no renovara su contrato para solucionar los problemas del club con el juego limpio financiero.

“Sin Leo se arregla el tema del juego limpio financiero”, le comentó Piqué a Laporta el pasado verano, antes de que el presidente le anunciara al padre del futbolista, Jorge Messi, que el club no podía renovar su contrato, según informa El País, que ha repasado paso a paso cómo se produjo su marcha.

Una diferencias que vienen de lejos

Messi ya tuvo sus diferencias con Piqué, al que acusaron de ir por libre, cuando Messi y Sergio Busquets lideraban las negociaciones con el club sobre la rebaja salarial. En la Ciutat Esportiva Joan Gamper apareció una pintada en la pizarra del vestuario. “Judas” escribió alguien. No ha trascendido el nombre del autor, pero todos sabían que la frase iba dirigida a Piqué, quien meses más tarde recomendó a Laporta que no renovara el contrato de Messi. El argentino no le ha perdonado todavía su traición y no estuvo presente en la última cena que compartió con Sergio Busquets y Jordi Alba.

El pasado mes de noviembre, Piqué volvió a colocarse en el ojo del huracán tras una entrevista concedida por el argentino en el diario “Sport”. El argentino se mostró decepcionado, aunque prefirió morderse la lengua al hablar de Joan Laporta y otras traiciones que se produjeron en el vestuario culé pero Lluís Mascaró, director del “Sport” soltó la bomba en Radioestadio de Onda cero: “Messi está dolido con algunos de sus compañeros que cree que no le poyaron lo suficiente. Sabe que Piqué le dijo a Laporta que si se tenía que ir Messi no pasaba nada”.

No era la primera vez, que surgían este tipo de rumores entorno al defensa blaugrana pero esa frase parecía ser la confirmación definitiva. Semanas antes de la entrevista, ya salía a la luz el malestar con Piqué en un vestuario que se ha convertido en una auténtica bomba de relojería. Le acusaban de arrimarse siempre al poder, sobre todo con Joan Laporta, de ser insolidario cuando se plantearon las bajas de sueldos y de ser el “traidor” que propició la salida de Messi.

Así, la relación terminó por romperse tras la salida de Lionel rumbo a París y el poco respaldo que recibió de parte del defensa que siempre veló por los intereses del club en cuestión económica. Las palabras de Piqué sobre la salida de Messi en una entrevista a El País fueron la estocada final para el argentino: “Es importante ver cómo reacciona el club. El Madrid, cuando se fue Cristiano, pasó también una época en la que no le metía un gol ni al arcoíris. Nosotros hemos vivido de Leo muchos años y ahora tenemos que encontrar nuevos referentes. Pienso en que si se renovaba a Leo los números iban a ser muy complicados”.

Guerra Shakira-Antonella

La mala relación entre sus parejas también parece más que evidente. De hecho, hay un detalle que salió a la luz tras el fichaje de Messi por el PSG. Varios medios catalanes aseguraban que la relación de Leo Messi y Antonela Roccuzzo con Gerard Piqué y Shakira se habían enfriado desde hacía tiempo y que, tras la marcha del crack argentino a París, habría habido una rotura definitiva por orden de Antonela.

El artículo de ‘El País’ también revela que a Messi le costó adaptarse a París, pero que desde el primer momento intentó ‘ganarse’ al vestuario del PSG. “Me sorprendió el Leo que llegó a París. Es más social, te pregunta cosas y él también cuenta cosas de su vida”, ha declarado un integrante del mismo. “No habla. Se sienta en su sitio, se queda callado y mira todo”, ha añadido otro futbolista.

Tras el partido de Champions, el delantero argentino ha sido el gran señalado. El purgatorio de Messi en París continúa...