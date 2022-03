La invasión rusa de Ucrania ha tenido devastadores efectos en el deporte, no solo en el terreno competitivo sino también en los patrocinios. FIFA y UEFA actuaron de manera rápida contra Rusia con la expulsión tanto de la selección rusa como de los equipos del país soviético que participan en competiciones europeas, como el Spartak de Moscú en la Europa League. Una decisión que también adoptaban el Atletismo, el tenis o la Fórmula 1. Los patrocinios también se tambalearon. Así, el Schalke 04, arrancó el logo de Gazprom de las camisetas de sus jugadores tras 15 años de relación (perdiendo 9 millones de euros anuales) o la escudería Haas, además de prescindir de su piloto ruso Nikita Mazepin, eliminaba los colores de la bandera rusa de su patrocinador principal Uralkali.

Otro de lo equipos “top” que tomó idéntica decisión fue el Manchester United, que rompió su contrato con empresa de aviación rusa Aeroflot. La compañía llegó al Manchester United en un acuerdo de patrocinio en el año 2013 y refrendaron el contrato en 2017 cuando firmaron la extensión de su sociedad por valor de 40 millones de libras esterlinas (48 millones de euros).

En la Premier, también se han tomado medidas ejemplares contra los oligarcas ruso con la destitución de Roman Abramovich como dueño del Chelsea, importantes sanciones que afectan al club e incluso la incautación de sus propiedades. Entre las consecuencias por las sanciones, el club no puede vender entradas para partidos, su tienda oficial está cerrada y no puede comprar, vender ni hacer contratos a jugadores.

12 millones al año

Un camino que no seguirá el FC Barcelona que prefiere mirar para otro lado y no permitir que la Guerra de Rusia en Ucrania le aparte de su lucrativo negocio con la polémica casa de apuestas rusa 1xBET. No en vano los blaugranas se embolsan entre 9 y 12 millones de euros al año por este patrocinio.

Según adelantó el diario ARA, el acuerdo de patrocinio del Barça con 1xBet es por 8,7 millones de euros anuales que pueden llegar hasta los 12 en función de variables vinculadas a los éxitos deportivos. El trato se firmó a comienzos del ejercicio económico 19/20, meses antes de que estallara la pandemia del covid-19, y de momento no hay planes de cancelación. El compromiso está blindado hasta el 2024 –quedan dos años más– y romperlo de golpe supondría una indemnización millonaria que el club, a estas alturas, no quiere asumir.

Escándalo y expulsión de Reino Unido

Esta compañía rusa ya generó un gran escándalo hace años, cuando la fichó la junta directiva de Josep Maria Bartomeu, porque había estado involucrada en diversos incidentes que dañaban gravemente su imagen. Según una investigación publicada por The Sunday Times la citada firma había sido investigada en Inglaterra por “promover las apuestas en deportes infantiles, peleas de gallos y un casino pornográfico”. De hecho su socios fundadores, Serguei Karshkov y Roman Semiojin, dos empresarios que fueron condenados en su país y Dmitri Kazorin, que se incorporó más tarde al negocio están en busca y captura por la Interpol por estafa.

Según la investigación publicada en Inglaterra y que acabó con su suspensión en el Reino Unido, la marca rusa 1XBet no solo aceptaba apuestas en deportes infantiles sino que también ofrecían retransmisiones ilegales de partidos de la Premier League. Uno de esos anuncios mostraba una caricatura de una mujer en topless quitándose la ropa interior y, al hacerlo, revelaba un enlace al sitio de 1XBet en el Reino Unido. Asimismo, publicaron anuncios para el llamado “casino pornhub” que presenta croupiers femeninas en topless y contenido porno, y se vieron implicados en apuestas ilegales de peleas de gallos.

De hecho, clubes como Chelsea, Liverpool y Tottenham se enfrentaron a graves acusaciones de blanquear la imagen de una de las firmas de apuestas más controvertidas del mundo, tras ser suspendidas sus operaciones en el Reino Unido. El regulador británico del juego advirtió a los clubes que corrían el riesgo de ser procesados y multados con millones de libras si continuaban promocionando a 1xBet. La firma rusa ya no tiene licencia para operar en Gran Bretaña.

Todos estos escándalos no pasaron factura al FC Barcelona, ni parece hacerlo ahora la escalada bélica con bombardeos cada vez más brutales por parte de las tropas rusas. El vicepresidente azulgrana Juli Guiu aseguró hace unos días en RAC1 que estudiarían si rompían el acuerdo debido a la guerra de Rusia con Ucrania. Sin embargo, en el club se escudan en que la compañía tiene sede en Chipre y en que cancelar el acuerdo conlleva fuertes penalizaciones para mantener un negocio más que rentable. De momento el patrocinio sigue vigente.