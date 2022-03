Galatasaray - Barcelona, en directo: Adama y Eric, titulares

El Barcelona busca la clasificación para los cuartos de final de la Europa League en un escenario complicado. Jugar a domicilio en Turquía siempre es difícil, pero el equipo de Xavi no hizo los deberes en la ida, en un mal primer tiempo e insuficiente segundo, y el resultado no se movió. Para la vuelta, la duda entre Adama y Dembélé quedó resuelta en favor del primero. Gavi espera en el banquillo y Eric García juega en lugar de Araujo. El Galatasaray, por su parte, tiene como entrenador a Doménec Torrent, un ex barcelonista que conoce perfectamente el club y su filosofía y que supo tapar casi todos los huecos en la ida. Cuando no lo hizo, el portero Iñaki Peña, que pertenece al Barça, estuvo perfecto. La gran novedad es Gomis, que en el Camp Nou salió en la segunda mitad y lo hizo muy bien en punta.

Galatasaray: Iñaki Peña, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Kutlu, Antalyali, Babel, Cicaldau, Aktürkoglu y Gomis.

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Piqué, Eric García, Jordi Alba, Busquets, Pedri, Frenkie de Jong, Ferran Torres, Adama Traoré y Aubameyang.