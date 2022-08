El negro futuro de Piqué en el Barça: “Relegado y triste...”

Tras su tumultuosa separación de Shakira, Gerard Piqué no gana para disgustos. Si hace unos días se filtraba la reunión sorpresa entre la cúpula directiva del Barça y Gerard Piqué pedirle otra rebaja salarial ayer, en el primer partido de liga, se hizo evidente que Xavi Hernández no cuenta con él. El capitán blaugrana ya no es intocable.

Los movimientos del técnico en el partido contra el Rayo Vallecano reflejaron que Piqué, suplente, ha dejado de ser un fijo para Xavi, a diferencia de lo que ocurrió la pasada temporada. Y desde Barcelona ya apuntan a que Gerard puede pasar a a ser el quinto central en las preferencias del técnico tras Araujo, Eric, Christensen y Koundé cuando este último pueda ser inscrito.

El defensa está atravesando sus peores momentos como culé desde que llegó al club en el año 2008 y su imagen en el fondo del banquillo blaugrana resulta cuanto menos chocante. Durante el partido ante el Rayo Vallecano, Helena Condis revelaba en Tiempo de Juego de la cadena Cope la difícil situación del central.

“Triste y cabizbajo”

“Yo he estado en la gira del Barça en Estados Unidos. Me decían que llegaba tarde a los desayunos, que estaba muy triste, que se le notaba cabizbajo. Todo el día pendiente del móvil. Le vi menos bromista que habitualmente”, empezaba Condis reflejando el mal momento que atraviesa el futbolista.

“El mensaje que le transmitió Xavi es que no iba a jugar. Le habló como un amigo a Piqué, en un tono muy cariñoso. Le dijo con delicadeza que lo mejor es que saliera porque lo podía pasar mal. Le recordó Xavi su último año con Luis Enrique antes de irse a Qatar que él sufrió porque no tenía el protagonismo que esperaba. Después Piqué fue a hablar con la Laporta para decirle que le trajera el central que quisiera porque él iba a ser titular y la realidad no lo ha sido en ningún partido de la pretemporada. Siempre suplente en los seis amistosos. Y hoy que arranca la temporada, también está en el banquillo. Pero insiste en quedarse”, sentenciaba la periodista catalana.

Su bajo rendimiento en el campo, sus escándalos mediáticos, sus negocios y los recelos que provoca su comportamiento han hecho que deje de ser intocable. Sin embargo, el club le debe mucho dinero (aún no han llegado a un acuerdo sobre la nueva rebaja salarial) y debe contar con él hasta que el jugador lo desee.

¿Cuál es su sueldo real y cuánto se le debe?

Piqué tiene una de la fichas más altas de la plantilla pero, además, la contantes reducciones de salarios y pagos en diferido pactados con el club hacen que el Barça tenga una impresionante deuda con el capitán que lastra aún más sus complicadas cuentas.

Gerard renovó su contrato en octubre de 2020 hasta junio de 2024 con una cláusula de 500 ‘kilos’, el cual se mantenía vigente si el jugador disputaba al menos el 75% de los partidos durante la 2021-22. De este modo, el catalán arranca su decimoquinta temporada con el Barça y, más allá del ultimátum de Xavi, espera seguir aportando al primer equipo su jerarquía y experiencia, a pesar de sus continuos problemas físicos. La temporada pasada, el ‘3′ disputó un total de 39 partidos (2.981 minutos).

Es justo decir que el defensa blaugrana ha perdonado mucho dinero al club pero aún así el dineral que el Barça debe abonarle es impactante. Según adelantó Culemanía, El Barça debe 31,6 millones brutos a Piqué. Las cuentas encajan con la nómina que él mismo mostró en Twitter después de someterse a la rebaja: 2,3 millones limpios de impuestos, que serían unos cuatro millones brutos de coste para el club.