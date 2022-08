Las primeras palabras de Aubameyang después del robo en el que le rompieron la mandíbula: “Unos cobardes violentos...”

Pierre-Emerick Aubameyang sigue con el susto en el cuerpo después de que el pasado domingo asaltaran su casa con armas de fuego y bates cuando estaba dentro en compañía de su familia. Incluso le agredieron y le rompieron la mandíbula. El delantero habló por primera vez en sus redes sociales, días después del grave incidente.

“Hola chicos, muchas gracias por los mensajes. El domingo por la noche, unos cobardes violentos entraron en nuestro hogar y amenazaron a mi familia y a mi hijo, sólo para robar algunas cosas. Me lastimaron la mandíbula, pero me recuperaré en poco tiempo, y gracias a Dios nadie más sufrió ningún daño. La sensación de que no estamos seguros en nuestra propia casa es difícil de entender y de definir, pero como familia vamos a superar esto y a ser más fuertes que nunca. Gracias por el apoyo, significa mucho para nosotros”, escribe Aumeyang en Twitter.

La agresión sufrida llega en un momento de incertidumbre para el futbolista, que está negociando su salida del Barcelona. Como le han roto la mandíbula y estará cuatro semanas de baja, es un problema más para su marcha. El Chelsea, el club que se ha interesado en él, quiere saber el estado del atacando y podría cambiar la fórmula de la negociación, convirtiendo el traspaso en una cesión o incluyendo en ella a Marcos Alonso, el lateral izquierdo en el que el conjunto azulgrana está interesado.

Apenas queda un día para que se cierre el mercado (el jueves a las doce de la noche) y el Barcelona sigue con varias negociaciones abiertas. Aubameyang llegó al Camp Nou el pasado enero procedente del Arsenal, donde llevaba un mes castigado por problemas con el entrenador, Arteta. Su rendimiento como barcelonista ha sido satisfactorio, pero la llegada de Lewandowski le va a cerrar la puerta de la titularidad e incluso la posibilidad de disputar muchos minutos.

Los otros futbolistas que están pendientes del mercado son Dest, con el que Xavi ya ha dejado claro que no cuenta y al que parece que también se le ha cerrado la puerta del Manchester United; Braithwaite y Pjanic. Memphis finalmente podría continuar y Frenkie de Jong, después de un verano muy agitado, va a seguir. El club tiene que hacer movimientos y aligerar más su masa salarial para la llegada de Marcos Alonso, de un posible lateral derecho e incluso para que Laporta y Ferran Olivé puedan recuperar los avales que permitieron que Koundé fuera inscrito.