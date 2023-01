El TAD mantiene la sanción de tres partidos a Lewandowski: no podrá jugar ante el Atlético

Robert Lewandowski pudo acabar el año disputando el partido contra el Espanyol, en el que el Barcelona no pasó del empate (1-1). El polaco jugó pese a que arrastraba una sanción. El club azulgrana consiguió que el Tribunal Central Contencioso de Madrid le concediera una medida cautelar al no considerar suficientemente firme la resolución, pero el TAD por fin ha entrado en el fondo del asunto, no acepta las alegaciones del Barça y mantiene la pena al polaco: son tres partidos, uno por la doble amarilla ante Osasuna y otro por el gesto que dirigió a Gil Manzano, y que en la entidad catalana defienden que no era para el árbitro, sino para Xavi.

Al Barcelona todavía le quedaría el recurso de volver a pedir la cautelar, pero ya parece una forma de alargar lo inevitable. En la previa del partido de Copa contra el Intercity, Xavi afirmó que espera contar con su delantero estrella el próximo domingo ante el Atlético, pero no va a poder ser. Es más, Lewandowski no volverá a jugar un partido de Liga hasta febrero: se perdería aparte de la visita al Metropolitano los duelos en el Camp Nou contra el Getafe y a domicilio contra el Girona.

Sí puede disputar la Copa del Rey, aunque para el encuentro contra el Intercity no ha sido convocado. Hay que recordar que esta ronda de la competición todavía se disputa a eliminatoria directa. Y estará en la Supercopa, que se disputa la semana que viene. El Barcelona juega las semifinales el jueves contra el Betis.

Las alternativas

Xavi, por tanto, tendrá que improvisar para salir adelante en LaLiga en la cuesta de enero, después de haber cedido terreno con el empate ante el Espanyol. El Real Madrid le igualó a 38 puntos, aunque se mantiene primero por la diferencia de goles, ya que tiene +28 (34 a favor y seis en contra) por el +21 del conjunto de Ancelotti (35 marcados y 14 encajados). Las alternativas del técnico barcelonista para hacer de “9″ son Memphis, que vuelve al día a día del equipo después de haber estado casi dos meses de baja para después acudir al Mundial; Ferran Torres, en una posición que no le es desconocida porque la ha ocupado varias veces tanto en el Camp Nou como con la selección; y Ansu Fati, para aprovechar la buena relación que tiene el joven futbolista con el gol.