La otra crisis del Barça: la televisión del club, en huelga para el partido ante el Atlético

Los trabajadores de Barça TV volverán a reclamar una mejora de sus condiciones salariales y laborales con una segunda huelga durante el Atlético de Madrid-Barcelona de Liga después de que esta semana siguieran sin llegar a un acuerdo con TBSC Barcelona Producciones en la mediación realizada por la Generalitat de Catalunya.

Así, la plantilla de Barça TV, formada por unos 90 trabajadores, no estará activa desde las 19:45h de este domingo hasta las 23:45, lo que comportará que no cubra el importante partido de Liga que el conjunto azulgrana disputará en el Cívitas Metropolitano ante el Atlético. “Desde 2015 hemos tenido una pérdida del poder adquisitivo de más del 20 por ciento. Desde entonces tenemos los sueldos congelados”, ha explicado a Efe Ernest Méndez, presidente del comité de empresa. Esto supone que, a día de hoy, algunos sueldos base de los trabajadores no alcancen los 1.000 euros.

Además, los empleados de Barça TV también se quejan de sus condiciones laborales: no se respetan los tiempos de descanso y no se cumplen los pactos respecto las horas extraordinarias, entre otros aspectos. “Muchas veces los trabajadores han tenido que adelantar dinero para ir a trabajar fuera de casa y, en algunos casos, han tardado meses en recuperarlo”, expone Méndez.

“Las ofertas que nos están haciendo no llegan ni al mínimo por el que se podría empezar a negociar. Así que no nos queda otro remedio que ir por la vía a la que a nadie le hubiese gustado llegar: la huelga”, sigue relatando el presidente del comité de empresa.

De hecho, según pudo saber EFE, una de las últimas propuestas fue un incremento de los sueldos para el 2023 a cambio de que cesaran las protestas salariales y laborales. La plantilla de Barça TV se negó a valorarla porque, además de considerar insuficiente el incremento, no estuvo dispuesta a aceptar una maniobra que consideran que buscaba “callarles la boca”. La voluntad de la gran mayoría de los trabajadores es acabar formando parte de Barça Studios, la productora audiovisual de la entidad azulgrana. Esta opción se contempla desde los despachos del club presidido por Joan Laporta.

Barça TV le cuesta anualmente al FC Barcelona unos 7,9 millones de euros. La primera huelga, realizada el 31 de diciembre durante el derbi barcelonés entre el Barcelona y el Espanyol, fue secundada por la totalidad de los trabajadores de Barça TV, según informó su comité de empresa. ”Espero que no llegue una tercera, una cuarta o una quinta huelga. Pero si tienen que llegar, llegarán”, advierte Méndez.