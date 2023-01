Los cinco problemas que tiene el Barcelona en este mercado de fichajes

El mercado de fichajes avanza y el Barcelona intenta arreglar algunos temas pendientes. El objetivo de inscribir a Gavi y a Araujo en el primer equipo es fundamental, además de renovar a Balde. Para generar ese espacio financiero de fair play se debe provocar la salida de algún jugador. Otro de los asuntos pendientes pasa por dar salida a Eric García. El ex jugador del City tiene opciones para volver a la Premier y el club quiere darse prisa en este asunto. También está en la rampa de salida un Bellerín que no cuenta para Xavi, aunque acaba contrato y se quiere venderle en invierno. La posible renovación de Busquets cobra un papel fundamental. No se descarta que pueda seguir, aunque lo cierto es que el propio jugador nunca ha querido pronunciarse sobre este tema.

“Es un futbolista transcendental para el equipo. Es un futbolista vital y un ejemplo para el vestuario; siempre está para hacer el bien del equipo. Luego, en el campo, se nota cuando no está. Tácticamente es prácticamente perfecto; hay una historia del pivote defensivo antes y otra después de Busi. Es un molde de nuestro pivote. Para mí, vital”, dijo Xavi.

Los Raphinha, Ferran Torres y Memphis están en el escaparate y juegan un papel importante en el espacio de la masa salarial. Pero tampoco hay que olvidar que el Barça no puede fichar en este mercado de fichajes. La directiva intenta solucionar este gran problema, pero parece ser un asunto zanjado. “Ahora estamos en la norma 1/1, pero en verano volveremos a estar en la norma 14. Si tuviéramos que fichar a alguien, convendría hacerlo en invierno; pero tenemos un equipo muy competitivo: somos el club que más futbolistas aportar al Mundial (17). Demuestra el trabajo bien hecho y es una prueba evidente de que Xavi está haciendo un gran trabajo”, afirmó Laporta en el pasado mes de noviembre.