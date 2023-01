El bulo de su madre con Piqué, “El principito” o lo cordones desatados: todo sobre Gavi, la estrella de la Supercopa

El FC Barcelona se adelantó en el marcador en la final de la Supercopa de España gracias a un gran gol de Gavi (18 años), quien también firmó dos asistencias, lo que le valió para ser nombrado MVP al final del encuentro. La nueva estrella del barcelonismo, que juega con un desparpajo inusitado, supo poner freno al mejor equipo del último lustro. “Con su edad lo normal es estar jugando en el juvenil o en el filial y ya lo habéis visto” afirmó Sergio Busquets al acabar el encuentro.

Pero, ¿Quién es Gavi, la nueva estrella del barcelonismo?, ¿Cuánto cobra?, ¿Por qué juega con los cordones desatados?, ¿Tiene novia?... estos son algunos de los secretos que tal vez no conozcas del futbolista que ha robado el corazón de los culés.

Pablo Martín Páez Gavira, más conocido como Gavi se convirtió en un jugador clave del primer equipo del Barça con tan solo 17 años. El jugador, que salta al campo con el dorsal número 30, nació en la localidad de Los Palacio y Villafranca, en Sevilla, por lo que comenzó a despuntar en el fútbol en el equipo benjamín del Betis.

En la temporada 2015-2016, Gavi aterrizó en La Masia del F.C. Barcelona, donde jugó en el Alevín A, pasando posteriormente por el Infantil B, el Infantil A, el Cadete B y el Cadete A. Posteriormente, durante el año 2021, el jugador pasó a formar parte del Juvenil A y debutó en el Barça B. Recién cumplidos los 17 años, tuvo la oportunidad de jugar en LaLiga, en el primer equipo, siendo el cuarto jugador más joven en lograrlo. Asimismo, Luis Enrique supo ver su talento desde un primer momento y no dudó en convocarle para la selección, siendo el debutante más joven.

En su debut en Qatar, el pasado 23 de noviembre, Gavi se convirtió también en el segundo jugador más joven de la historia en anotar un gol durante una Copa del Mundo, con 18 años y 110 días.

¿Cuánto cobra?

El pasado mes de septiembre, el Barça pudo hizo oficial la ampliación de su contrato hasta, al menos, junio de 2026. Gavi percibía 100.000 euros por temporada, pero tras esta renovación su salario ha crecido, como es lógico, de forma exponencial. El salario actual del jugador se acerca a los 6,8 millones de euros en bruto y 3,26 millones de euros netos, lo cual implica más de 30 veces el valor anterior.

El joven centrocampista también eleva considerablemente su cláusula de rescisión, fijada ahora en 1.000 millones de euros.

El misterio de los cordones desatados

Nico le ata los cordones de una bota a Gavi FOTO: Instagram

En el césped, además de su calidad con el balón y su capacidad de sacrificio pese a ser un “bajito”, algo llama también la atención: siempre lleva los cordones desatados. Puede parecer una incomodidad, pero es algo que le ha pasado al joven centrocampista desde que era niño. Y, en el fondo, no es algo que busque, pero ya forma parte de él. Los que le conocen aseguran que se pone tan nervioso antes de los encuentros que no acierta a hacerse el nudo fuerte y entonces rápidamente se le sueltan y ya en pleno partido, no hay que parar para volver a hacer la lazada.

Sus “amores” y su nuevo mote

Durante el pasado Mundial de Qatar, el supuesto enamoramiento de la Princesa Leonor con Gavi hizo correr ríos de tinta hasta el punto de que sus compañeros de selección instauraron un nuevo mote para el sevillano en el vestuario. Desde que el Rey viajara para ver a España en su debut en el Mundial y tras el partido bajara al vestuario para felicitar a los jugadores por la goleada, los rumores sobre la presunta relación entre Gavi y la princesa Leonor se dispararon. Y es que los rumores apuntan a que la camiseta que Felipe VI pidió firmada a Gavi era un petición expresa de su hija.

Este hecho unido al que al parecer la princesa lleva una carpeta con sus fotos acabaron por dar alas al culebrón. «En el instituto donde estudia Leonor, ella tiene una carpeta forrada con fotos de Gavi y siempre la lleva consigo. Es el jugador más guapete de la selección, está soltero, pero liga mucho, no sería una buena pareja para Leonor, al menos que siente cabeza«, fueron las declaraciones de un periodista español en el programa de variedades «Socialité».

Felipe VI pudo satisfacer la petición de su hija de conseguir la camiseta e incluso conversó con Gavi y le comentó que Leonor es una gran admiradora suya. Desde entonces, el cachondeo en el vestuario fue contante, Luis Enrique incluso se refirió a ello en su Twich y poco después, salía a la luz el mote que le han puesto sus compañeros en el equipo nacional. Sus compañeros de “La Roja” le llaman ‘El principito’, en clara alusión a los rumores de la presunta amistad especial con la Princesa.

Poco después se especuló con la identidad de su novia real. El jugador podría estar saliendo con la chica que le entregó el número de teléfono en una nota y con la que fue visto en el interior del mismo coche.

Este vídeo se ha hecho tremendamente viral en redes.



El futbolista que sale es Gavi y aparentemente está firmando un autógrafo. ¿Por qué se ha hecho viral? Porque la chica le da su número de teléfono en un papelito y él se lo guarda. pic.twitter.com/av7xaZZNI9 — #PorQuéTT (@xqTTs) September 16, 2022

El bulo que dio la vuelta al mundo

Pero si hay una noticia, con el nombre de Gavi como protagonista, que dio la vuelta al mundo fue sin duda la que apuntaba a una aventura entre Gerard Piqué y la madre del joven futbolista. Una vez confirmada Confirmada la separación del futbolista de Shakira mediante un comunicado, la incógnita de su supuesta amante se convirtió en el debate nacional, en el misterio a desvelar. Se hablaba por aquel entonces de una ex novia, una azafata rubia de 20 años y hasta la madre de su compañero Gavi.

Esta última hipótesis cayó como una bomba en el vestuario blaugrana que decidió no hacer ningún tipo de comentarios para no dar alas al “disparate”. Pero ¿Cómo se gestó este bulo?

Gerard Piqué, Pablo Gavi y su madre, Gema FOTO: Instagram

Horas después de confirmarse la supuesta infidelidad del futbolista, las redes sociales explotaron cuando un periodista, con más 150,000 seguidores, subía una foto a Twitter compartiendo la noticia. El comunicador se llama Melih Esat e indicó que Piqué le era infiel a la cantante con la madre de Pablo Gavi. “Shakira pilló a Gerard Piqué teniendo un romance con otra mujer. Esa mujer resultó ser la madre de la joven estrella del Barcelona Pablo Gavi. Gavi no está al tanto del incidente. ¡Cualquier cosa nos puede pasar a ti y a mí en el mundo donde Shakira fue engañada!”, escribió provocando un incendio de enormes dimensiones en redes sociales.

Sin embargo, el problema es que a la persona que señalaba en la foto no era la madre de Gavi, sino su hermana. Además, el periodista indicaba que la fuente era el ‘Periódico’ pero diario catalán jamás mencionó nada sobre el rumor con la madre del joven futbolista. La credibilidad de su supuesta fuente hizo que todos los medios se hicieran eco de una noticia falsa y así se gestó la madre de todos los escándalos.

La madre de Gavi se llama Gema Gavira tiene 45 años y es una mujer que está centrada totalmente en su familia, especialmente en su hijo, que se puso su apodo en el Barça en su honor y del que ahora puede presumir con orgullo.