Tebas lo tiene claro con Dani Olmo: "No debería acabar la Liga"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró que el jugador del FC Barcelona Dani Olmo "no debería acabar la Liga" vestido de blaugrana y, en este sentido, sobre la cautelar que recibió de parte del CSD para poder seguir jugando pese a que LaLiga le dio de baja antes del mercado invernal --por falta de 'fair play' financiero en el club blaugrana-- se mostró convencido de que debería ser estimado el recurso de la patronal.

"Si Olmo firmó el contrato sabiendo que en diciembre podía dejar de ser jugador del Barça y no estar inscrito, si Olmo lo firmó, ¿cómo le voy a dar una media cautelar a un jugador, a una persona que era consciente que le podía pasar eso? No debería acabar la Liga con el Barça, nosotros hemos impugnado. No debería acabar la Liga con el Barça, yo creo que hemos hecho un escrito muy claro y debería ser estimado", aseguró en el Desayuno Deportivo de Europa Press, patrocinado por la Comunidad de Madrid, Joma, Loterías y Apuestas del Estado, Mondo y Silbö.

Para Tebas, el Barça tuvo tiempo de sobras para solucionar el problema de la inscripción de Dani Olmo, que el pasado verano ya fue inscrito por la baja de larga duración de Andreas Christensen. Pero, en invierno, el Barça fue a última hora a buscar un acuerdo --la venta de la explotación de algunos asientos VIP del futuro Spotify Camp Nou-- que LaLiga no dio por bueno.

"Cuando dije 'espero', era porque esperaba que resolviesen sus problemas. Hay que pensar que cuando a Olmo se le autoriza jugar hasta el 31 de diciembre por el 'fair play' financiero, eso fue en agosto. Había cuatro meses para que el Barça tomase la solución y decisiones en ese camino. Esperaba que lo solucionase porque había tiempo y había forma de trabajar. ¿Qué pasó? Pues que no, y en los últimos tres días quisieron solucionar todo ahí, de prisa y corriendo", lamentó.

"Aparece esa compañía, para los palcos. El 3 de enero, de las garantías que habíamos pedido, porque la sociedad no parecía muy solvente con una persona que nadie conocía de administrador, solo tenía un acuerdo con el FC Barcelona de proveedor tecnológico, una filial en un Emirato de EAU... Se le pidió un dinero, llegó y después fue al CSD y de pronto el CSD, en 24 horas, resolvió y dio una cautelar diciendo que había un defecto de forma en el órgano que decidió", aportó al respecto.

Cree que, por todo ello y pese a la reciente mejora, el Barça debe seguir preocupado por la parte económica. "El Barça tiene que estar siempre preocupado y ocupado con la situación económica, como los clubes normalmente, porque hay que buscar que haya un equilibrio deportivo y económico y es un sector en el que a veces es muy complicado tener ese equilibrio. Pero el Barça viene de unas pérdidas terribles, que encima metieron 500 millones de la época del COVID, y eso hay que recuperarlo después con operaciones que no le han servido como fue la de Barça Studios", recordó.

"Después había temas detrás, aquí hay que poner el día que vienen con la operación. Con el final de la película yo también sé contar las cosas de lo que ha pasado. No le han servido bien, no han estado bien y tiene que estar preocupado y ocupado, como muchos clubes, no hay más. Me imagino que igual que Real Madrid está preocupado con la reforma del estadio, está preocupado con otras cuestiones que le puedan ocurrir", valoró Tebas.