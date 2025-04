Fervor religioso a flor de piel: los tatuajes sagrados de los futbolistas

Las historia del fútbol está plaga de historias y leyendas que vinculan al deporte rey con la religión y algunas merecen ser recordadas estos días. Cuando los futbolistas hacen un gol suelen mirar al cielo, se arrodillan y abren los brazos - al mas puro estilo Jude Bellingham- como si fueran los elegidos. También se les ve hacer al señal de la cruz o rezar mientras saltan al terreno de juego. La comunión con sus aficionados es casi mística y a veces sus triunfos o remontadas imposibles son solo cuestión de fe. El fútbol es en definitiva una religión llena creencias y de dioses donde el balón discurre entre lo humano y lo divino.

Estamos en plena Semana Santa, tiempo de fe y recogimiento. Unas creencias que para algunos traspasa un simple período de tiempo para convertirse en toda una vida. Estos futbolistas conocen a la perfección lo que es estar en la élite, saborear triunfos, ganar mundiales y ser reconocidos por la afición. Pero también que la fe puede ser clave en sus vidas y en sus carreras y por eso no dudan en grabar su fervor en su piel.

El fútbol es mucho más que un deporte, es un estilo de vida, una pasión y, para muchos, incluso, una religión. Por ello, no es extraño que las máximas estrellas del balompié mundial se encomienden a sus dioses e incluso decidan incluirlos entre sus tatuajes.

Estos son algunos de los tatuajes religiosos más impresionantes de los futbolistas:

David Beckham

El ex futbolista y propietario del Inter de Miami lleva varios tatuajes religiosos en su cuerpo.

En el brazo izquierdo luce una iconografía religiosa: un intrincado tatuaje de tres querubines levantando a Jesús de su tumba. En un vídeo de Facebook, Beckham explicó que el tatuaje es "Jesús siendo llevado por tres querubines y, obviamente, los querubines son niños. Mi idea es que, en algún momento, mis hijos van a tener que cuidar de mí y eso es lo que están haciendo en la imagen".

La espalda tatuada de david Beckham Instagram

Los tatuajes del lado derecho comienzan en el hombro con un ángel y las palabras "In the Face of Adversity" ('Frente a la adversidad') Debajo, en el bíceps, Beckham tiene más tatuajes de querubines, que también representan a sus hijos. La manga continúa por el antebrazo derecho con un intrincado dibujo de nubes. Entre las nubes hay otro ángel, la frase romana "Let Them Hate As Long As They Fear" ('Que odien mientras teman') y las palabras "Pray For Me" ('Reza por mí'). En el costado lleva otra imagen de Jesucristo con la corona de espinas.

Los tatuajes religiosos de su lado derecho Instagram

En la espalda, Beckham lleva un gran ángel en posición crucificada y colgado entre "Romeo" en el cuello y "Cruz" a mitad de la columna vertebral. En la parte baja de la espalda lleva el nombre "Brooklyn". Estos tres tatuajes con nombres representan a sus hijos y el ángel los protege. También lleva una cruz grabada en su pecho.

James Rodríguez

El tatuaje religioso de James Instagram

El ex futbolista del Real Madrid -actualmente en Rayados de Monterrey- lleva la cara de Jesucristo grabada en su pierna izquierda. Precisamente, en la pierna hábil del colombiano a la hora de jugar al fútbol. No es coincidencia, puesto que siempre le encomienda a Jesús su actuaciones en el terreno de juego y así lo ha reconocido en varias ocasiones: "Es Jesús quien actúa en mi".

Sergio Ramos

El ex capitán del Real Madrid nunca ha ocultado su fe y le gusta disfrutar de la Semana Santa. De hecho, tiene tatuado en la parte inferior de su espalda el rostro del Señor del Gran Poder de Sevilla, así como unas manos rezando con un rosario entrelazado. También lleva una Virgen en su brazo.

Tatuaje del Gran Poder en la espalda de Sergio Ramos Instagram

Vinicius

El delantero brasileño del Real Madrid también ha hecho gala en numerosas ocasiones de su fervor religioso. Por ello no es de extrañar que lleve tatuada en el muslo de su pierna derecha la frase "bencedido por Dios".

Tatuaje de Vinicius Instagram

Dani Alves

El ex futbolista brasileño -que acaba de ser absuelto del delito de agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona- es un hombre de fe. Pertenece a una familia de fuertes creencias por lo que en su cuerpo no podía faltar la imagen de Jesucristo y la tiene en el antebrazo izquierdo. Allí también pone la siguiente frase: "Dios es mi juez", junto a un ángel y una especie de pergamino con una inscripción. Cerca del bíceps izquierdo tiene grabada una cruz con la frase "bless me" (bendíceme).

"Dios es mi juez" grabado en el brazo de Alves Agencia EFE

El ex jugador del Barça también lleva tatuada un plegaria y un dios budista.

Neymar Jr.

Los tatuajes de Neymar Jr. Instagram

El delantero brasileño es un fiel creyente de Dios y en varias ocasiones se le ha visto celebrando algún titulo con una camiseta que dice '100% Dios'. Un fervor que le ha llevado a tatuarse en sus dos piernas -en la zona donde se colocan las espinilleras- las frase "Dios me bendice" y "Dios me protege".

"Dios es fiel" son las tres palabras que lleva tatuadas en su muñeca izquierda y debajo de la cruz alada que tiene en su nuca, Neymar tiene tatuada la palabra "Blessed" ('Bendecido'). "Soy muy religioso, prácticamente me crié en la iglesia. Toda mi familia es evangélica, cristiana. Creo mucho en Dios", ha comentado en más de una ocasión el delantero del Santos.

Detenido por llevar a Jesucristo

El tatuaje de Juan Pablo Pino Twitter

Si embargo, el fervor a veces puede jugar malas pasadas. En 2011, el colombiano Juan Pablo Pino, que por entonces jugaba en la liga de Arabia Saudí, fue detenido por la policía moral del conservador reino árabe, por exhibir en público sus tatuajes con motivos religiosos. El incidente tuvo lugar cuando el jugador paseaba por un centro comercial en Riad junto a su mujer, vestido con una camiseta sin mangas que mostraba símbolos religiosos cristianos, como el rostro de Jesús de Nazaret, que tenía tatuado en sus brazos.

La imagen del tatuaje provocó la indignación de varios clientes del lugar, que comenzaron a insultarle y atrajeron la atención de la policía moral, que se encarga de que los ciudadanos cumplan las estrictas reglas de conducta que rigen en el reino saudí. Los agentes detuvieron al jugador que militaba en el club Al Nasr, que tuvo que encargarse de solucionar el problema con la policía.