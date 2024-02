El fichaje más surrealista: nunca ha sido futbolista profesional y es cuñado de Paris Hilton

El caso más surrealista del cierre de mercado del futbol europeo se ha producido sin duda en Portugal. En otro caso insólito en la Liga 2, que cuenta con la presencia de Kazu Miura (56 años), el futbolista en activo de mayor edad, en la plantilla de la UD Oliveirense, el Länk Vilaverdense fichó, al cierre del mercado, al delantero norteamericano Courtney Reum que, además de tener 45 años, nunca ha jugado al fútbol profesional.

En las redes sociales, es famosos no solo por su faceta de empresario sino por ser el cuñado de Paris Hilton. Cuenta con 300.000 seguidores en Instagram y es autor - junto a su hermano Carter- del libro "Atajo su startup: acelere el éxito con consejos no convencionales desde las trincheras'.

Su única experiencia como futbolista llegó en el deporte universitario en los Estados Unidos de América mientras cursaba sus estudios en la Universidad de Columbia y ahora ha sido inscrito como delantero en la segunda división portuguesa.

¿Quién es Courtney Reum?

Nacido en Wayne, Illinois es una empresario estadounidense, desarrollador de productos, cofundador de la firma de inversión M13 con sede en Los Ángeles y, ahora también, jugador de fútbol profesional del club Länk Vilaverdense de la Liga Portugal SABSEG.

Courtney Reum creció en un suburbio rural de Chicago llamado Wayne, Illinois , donde fue criado por su madre, Sherry, y su padre, Robert Reum. Robert, ex director ejecutivo de Amsted Industries, también fue miembro del equipo de baloncesto Yale Bulldogs durante su famosa temporada de 1962 que terminó en el torneo de la NCAA (su última aparición hasta 2016).

Reum estudió economía y filosofía y se graduó con distinción de la Universidad de Columbia, donde fue miembro del equipo universitario de fútbol masculino .También es alumno de la Harvard Business School . Su hermano, Carter Reum , está casado con Paris Hilton . También tiene una hermana, Halle Reum, que está casada con Oliver Hammond, un descendiente de la familia Annenberg .

Ha aparecido en la lista "30 Under 30" de Forbes , en la lista "500 empresas privadas de más rápido crecimiento en Estados Unidos" y, más recientemente, en Goldman Sachs Builders + Innovators 100 Most Intriguing Entrepreneurs. Es columnista de Inc Magazine y muy conocido en los medios. Incluso aparece en la serie de Hatched.

Se estima que posee un patrimonio de 35 millones de dólares.

Queda por ver si marcará goles pero de momento ha logrado que el nombre su nuevo club, el Länk Vilaverdense, de la vuelta al mundo.