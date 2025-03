Figo carga sin piedad contra Pedrerol: "¿Te crees que la gente es gilipollas...?"

Luis Figo no se ha mordido la lengua en el podcast 'Bajo Palos' de Iker Casillas. El que fuera jugador del Barça y del Real Madrid se ha sincerado sobre su etapa en ambos equipos o sus rifirrafes políticos en redes sociales. "A quien se mete conmigo, yo le respondo. A le gente le gusta verte jodido" afirmó sobre sus broncas en redes sociales.

Pero si hay alguien contra el que ha disparado sin piedad es contra Josep Pedrerol y su programa "El Chiringuito".

El futbolista quiso recordar el buen ambiente que había en la plantilla de Los Galácticos a pesar de que algunos "intentaban fomentar la mentira".

¿Cómo este tío puede mentir tanto?

Poco después no dudó en desvelar que se refería a Josep Pedrerol. "Recordando todo y repasando, fue una época muy bonita a pesar de siempre haber… el entorno, todo eso, y de intentar decir esto, aquello, fomentar la mentira… El otro día estaba mirando un vídeo de este Pedredol, se llama Pedredol, ¿no? Estaba mirando un vídeo y yo: ¿Cómo este tío puede decir tanta mentira?. Alguien le había dicho que yo no pasaba el balón a Zidane y que el presidente me había venido a decir que, oye, ¿por qué no pasas el balón a Zidane? Era un vídeo en El Chiringuito", relató

"Que no pasé el balón y que tuvo que venir Florentino a decirme que pase el balón. Y [decía Pedrerol] que en el partido siguiente que ya le pasé el balón y que hice así para el palco. Y yo, pero chico, ¿Dónde vas? A ver, una cosa, ¿Dónde vas? En serio, ¿eh? ¿Tú crees que la gente es tan gilipollas y piensa o cree en lo que estás diciendo? Bueno, habrá gente que no tiene opinión, que sí, pero… Son cosas así, chorradas así. ¿Qué dices? Esto solo puede influenciar a la gente que no tiene opinión propia de llegar al fin de semana y decir que este es un hijo de p, no sé qué...". añadió.

Se moja con el balón de oro

El portugues tampoco se cortó a la hora de pronunciarse sobre el Balon de Oro y confesó que su voto habría sido para Rodri. "Siempre piensas que vas a ganar y si no lo haces es una decepción. Creo que quien ganó hizo cosas para ganar. Rodri, que ganó la Eurocopa, merece ganar. Pero Vinicius también se lo mereció. Ganó la Champions, hizo un año impresionante. Si votara, el año pasado votaría por Rodri y este año quizás por Vinicius", sentenció.