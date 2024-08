Filtran un supuesto vídeo del padre de Lamine Yamal discutiendo con vecinos antes de ser apuñalado

Preocupación en el entorno del FC Barcelona tras conocerse la agresión sufrida por el padre de Lamine Yamal, quien fue apuñalado la tarde de este miércoles en un parking de Mataró.

Fuentes cercanas aseguran que el ataque se produjo cuando Mounir Nasraoui, el padre del futbolista culé, salió a pasear a su perro y fue interceptado por un grupo de individuos con los que terminó discutiendo como se puede apreciar un vídeo que circula en redes sociales del supuesto momento en que se generó la pelea con los vecinos, minutos antes de ser apuñalado.

Dicho vídeo muestra a un hombre con la camiseta del futbolista del Barcelona, que sería Nasraoui, discutiendo con tres hombres frente a una vivienda, mientras que otro intenta alejarlo del lugar, pero el problema continúo hasta que dos personas aparecieron para intentar evitarle un problema al padre del campeón de Europa con la Selección Española.

Lo curioso de las imágenes es que no aparece ningún perro como informaron medios locales del ataque ni tampoco un grupo de personas hacia a él. Y es que la veracidad de este vídeo no ha sido confirmada ni por autoridades ni por familiares cercanos al futbolista por lo que no se ha comprobado si realmente es él.

Sin embargo, un segundo vídeo muestra el instante en que la Policía llega al sitio a calmar la situación y separar al que sería el padre del futbolista de este grupo de personas.

Tras el ataque sufrido, algunas personas que estarían detrás de esta agresión fueron detenidas. El estado actual del padre del jugador del FC Barcelona es crítico mientras es tratado por especialistas en un centro de salud.

Yamal publicó en sus redes sociales una foto al lado de su padre acompañada de unos corazones. Por ahora, es todo lo que se sabe de la situación de Mounir Nasraoui. Algunas informaciones indican que quienes agredieron a este hombre fueron extranjeros.