El gesto más feo de Montjuic en el derbi ante el Espanyol: "Me revienta"

Los derbis suelen ser partidos calientes, tanto en el césped como en la grada. No es de extrañar que, en no pocas ocasiones, los aficionados se intercambien cánticos y mensajes hacia su rival. Entre ellos, esta tarde ha habido una consigna especialmente fea durante el encuentro entre Barça y Espanyol.

El público del Olimpic de Montjuic ha roto a cantar gritos de "a Segunda" al cuadro perico. Un gesto que desde el Espanyol consideran totalmente innecesario y que ha tenido reacciones. Empezando por el entrenador, Manolo González, que en rueda de prensa ha elogiado el juego de su equipo y ha criticado estos cánticos.

"Somos el Espanyol y no podemos salir de aquí haciendo el ridículo ni el indio. Cuando nos cantan a 'A Segunda', a mí me revienta. Cuando lo estaban cantando me ardía todo por dentro. Me duele por nuestra gente", ha dicho, insistiendo en que su equipo ha "competido bien" pese a la derrota.

En una línea parecida se ha pronunciado Joan García, guardameta perico, que ha afirmado sentir "mucha rabia" por los cánticos. "Da mucha rabia. Sobre todo a quienes tenemos el sentimiento por nuestro equipo, que nos canten eso no nos gusta", ha comentado, si bien ha preferido resignarse. "Cada uno celebra lo que quiere y como quiere", ha finalizado.

Es la historia de nunca acabar de los derbis, que sin duda tendrá más capítulos en cuanto ambos equipos vuelvan a verse las caras.