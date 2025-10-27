El grito de "puta España" rompe el minuto de silencio en un partido de Cataluña

Un millar de aficionados del Nàstic de Tarragona se desplazaron a Sabadell con motivo del partido disputado en la Nova Creu Alta, que enfrentó al CE Sabadell y al Nàstic y finalizó con un empate 0-0, un resultado que no dejó satisfecho a ninguno de los dos equipos. El encuentro sin embargo, casi fue lo de menos, porque estuvo marcado por diversos incidentes violentos tanto en las inmediaciones del estadio.

Desde primeras horas de la jornada se desplegó un amplio dispositivo policial para garantizar la seguridad del evento, dada la rivalidad existente entre ambas aficiones. A pesar de ello, se registraron altercados en las calles que requirieron la intervención de las fuerzas de seguridad.

Uno de los hechos más graves ocurrió antes del comienzo del partido. Un seguidor del Sabadell fue agredido a escasos metros del estadio. En un vídeo se observa al aficionado con el rostro ensangrentado, rodeado por varias personas que parece que le han propinado golpes hasta hacerle sangrar. Las imágenes generaron preocupación entre la afición local y circularon rápidamente hasta hacerse virales poco antes del encuentro del choque.

Ya dentro del estadio, durante el minuto de silencio en homenaje a Antoni Reguant, socio número 5 del Sabadell, se produjeron gritos desde las gradas. Una voz gritó “Puta España”, aprovechando que nadie podía apagarlo, y el grito fue respondido por otros aficionados contrarios y con insultos.

Además, en la grada del Sabadell se denunció la presencia de algunos grupos, presuntamente vinculado a los Hooligans Vallès. Usuarios en la red social X denunciaron que algunos de estos individuos exhibieron simbología nazi durante el partido y eso generó más problemas.

Eso obligó a que las fuerzas del orden se mantuvieran activas durante todo el encuentro, interviniendo en distintos momentos para contener situaciones de tensión. Pese a su presencia, los incidentes no pudieron evitarse completamente, y se han abierto investigaciones para esclarecer los hechos ocurridos y determinar responsabilidades.