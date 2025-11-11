La guerra por Lamine Yamal

Lamine Yamal es un arma para la guerra entre el Barcelona y la Federación. «Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración oficial con la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana», explica la Federación en un comunicado en el que informa de la baja del futbolista del Barcelona para los partidos de clasificación para el Mundial que debe disputar este sábado y el próximo martes contra Georgia y contra Turquía.

«Dicho procedimiento se ha realizado sin comunicación previa al cuerpo médico de la selección teniendo conocimiento de los detalles del mismo únicamente mediante un informe recibido a las 22:40 horas de anoche [el lunes], en el que se indica la recomendación médica de reposo durante 7 - 10 días», añade la Federación.

Lamine ya se perdió la anterior convocatoria por una pubalgia. Igual que ahora, el futbolista estaba en la lista inicial del seleccionador, pero el servicio médico del Barcelona alegó unas molestias en el pubis para solicitar que la Federación lo liberara de su compromiso con la Roja. «En aras de favorecer una pronta recuperación sin riesgo alguno como se hace con todos los futbolistas que juegan con la selección española, se procede a su desconvocatoria», explicó entonces la Federación.

El problema viene desde septiembre, cuando el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, se quejó de que el futbolista había regresado lesionado de los partidos contra Bulgaria y Turquía. «Ya se fue con dolores a la selección y jugó. Le dieron analgésicos para jugar 79 minutos en un partido y 73 minutos en otro, a pesar de que entre medias no se pudo entrenar. Para mí, eso no es cuidar al jugador», se lamentaba el preparador azulgrana. «Tenemos que cuidar a Lamine, no solo nosotros, también en la selección», decía el sábado en la conferencia de prensa previa al partido contra el Celta.

«Está en perfectas condiciones, su entrenador dijo que está apto para jugar, recuperando el nivel futbolístico de siempre. Lo celebramos y estará aquí el tiempo que estimemos oportuno que esté. Son dos partidos importantísimos de clasificación para un Mundial, nos jugamos muchísimo y tenemos que tener a los mejores jugadores con nosotros», había dicho De la Fuente el viernes pasado al anunciar la lista de convocados.

La Federación se ha cansado de la escasa colaboración del Barcelona, que no quiere ceder a su futbolista para los compromisos de la selección, a pesar de que en los últimos cuatro partidos del Barcelona solo se ha perdido dos minutos del partido contra el Elche. Contra el Real Madrid jugó el partido completo, igual que en los dos encuentros que el Barcelona disputó la semana pasada, en la Liga de Campeones contra el Brujas y el domingo en Liga contra el Celta en Balaídos.

Lamine sufre unas molestias en el pubis. Una lesión que se puede operar, pero el Barcelona prefiere aplicar un tratamiento conservador. «El pubis es una lesión muy frecuente del fútbol. Se produce generalmente por una descompensación entre la masa muscular de los abdominales y los adductores. Cogido a tiempo se maneja con tratamiento conservador, pero a veces se vuelve crónico y hace falta operarles. Es muy típica del fútbol, es muy molesta para ellos y muchas veces no les deja rendir. Tradicionalmente hacíamos una cirugía en la que soltábamos los adductores, pero ahora hemos aprendido que hay que reforzar también la zona de la pared abdominal. Es una cirugía que da buenos resultados, la mayoría de los que operas vuelven a competir, pero lo ideal es tratarlo a tiempo para que no acabe en un quirófano», explicaba el doctor Manuel Leyes hace unos días en una entrevista en La Razón.

Vuelve De Frutos

La ausencia de Lamine Yamal ha llevado de nuevo a la selección a Jorge de Frutos. El delantero del Rayo debutó contra Turquía en la primera convocatoria de esta temporada, a la que llegó por la ausencia por lesión de un compañero. Yéremy Pino fue entonces el lesionado. Los 22 minutos que jugó contra Turquía son hasta ahora los únicos que ha disputado con la Roja, a pesar de que De la Fuente lo incluyó en la lista desde el comienzo. De Frutos ha marcado ya seis goles esta temporada y ha dado tres asistencias y se ha convertido en una presencia recurrente en la selección ante la ausencia reiterada de Lamine Yamal, de Nico Williams –que ya jugó el pasado fin de semana con el Athletic– y de Morata, al que no ha llamado De la Fuente ahora y tampoco en octubre..