Luis de la Fuente y la RFEF estallan contra el Barcelona por su traición a la Selección con Lamine Yamal: "Nunca había vivido una situación así"

Tras ser tratado por el Barcelona a espaldas de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis de la Fuente se ha visto obligado a desconvocar a Lamine Yamal. El técnico riojano comentó al respecto que "nunca había vivido" una situación como la desconvocatoria del atacante de 18 años de la Selección por un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis.

"Hay procedimientos que suceden al margen de la Federación y hay que aceptarlo. No es muy normal y nunca había vivido una situación así. Me sorprendió como a todos. No tienes noticias ni conoces ningún detalle, encima en un tema de salud, y uno se queda sorprendido", afirmó el seleccionador español sobre la desconvocatoria de Lamine Yamal de la concentración de la Selección, en un extracto de la entrevista concedida a RNE este martes.

La reacción de Luis de la Fuente llega después de que el jugador del Barcelona haya sido desconvocado por España para los partidos de esta ventana internacional contra Georgia y Turquía debido a que necesita entre 7 y 10 días de reposo.

Además de Luis de la Fuente, la RFEF expresó su molestia por el proceder del Barcelona con Lamine Yamal

Por su parte, la RFEF expresó su sorpresa y molestia por no tener conocimiento de este procedimiento, más aún teniendo en cuenta que el jugador ha participado como titular en los últimos seis partidos de su club. "Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración oficial con la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana", informó a través de un comunicado.

"Dicho procedimiento se ha realizado sin comunicación previa al cuerpo médico de la Selección teniendo conocimiento de los detalles del mismo únicamente mediante un informe recibido a las 22:40 horas de anoche, en el que se indica la recomendación médica de reposo durante 7- 10 días", quiso recalcar la RFEF.

"Ante esta situación, y priorizando en todo momento la salud, seguridad y bienestar del jugador, la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de liberar al deportista de la presente convocatoria. Confiamos en que pueda evolucionar favorablemente y le deseamos una pronta y completa recuperación", concluyó la nota sobre la desconvocatoria de Lamine Yamal.