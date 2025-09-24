El hostil recibimiento de la afición del Sevilla a Solomon: "Israel, asesina"

No tuvo que ser un trago agradable el que vivió anoche Manor Solomon, el extremo del Vilarreal que llegó al Submarino cedido por el Tottenham, en su visita al Sánchez Pizjuán. El jugador, que fue suplente y entró en la segunda parte, tuvo un recibimiento más que hostil por parte de la afición hispalense.

Con una sonora pitada y a gritos de "Israel, asesina", y ondeando numerosas banderas de Palestina, la grada de animación radical del Sevilla le dejó claro a Solomon que no era bienvenido en Nervión. Sin embargo, la situación todavía iba a dar un giro importante.

A cinco minutos del final, Solomon anotaba el gol que le daba la victoria a su equipo y mantenía al Sevilla sin ganar en casa esta temporada. De todas formas, independientemente del tanto final, desde los sectores radicales del Sevilla ya habían alentado a recibir al jugador haciéndole saber que no les gustaba su presencia.

"Tienen que saber que Nervión no es espacio para sionistas", rezaba uno de los mensajes distribuidos por el grupo Biris Norte, que incluía varias capturas de estados y mensajes de Solomon en los que mostraba su apoyo a Israel tras el atentado terrorista del 7 de octubre de 2023. "Mañana este defensor del genocidio visita nuestra casa. Nosotros lo tenemos claro". Por su parte, Solomon publicó un mensaje en el que se declaraba "muy contento por el primer gol y por la victioria", sin entrar en lo sucedido.