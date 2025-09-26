Iker Casillas, sobre España y el Mundial 2026: "La ensalada tiene todos los ingredientes"

Pocas voces más autorizadas para hablar de algún asunto que alguien que ha logrado llegar a lo máximo en su disciplina. Y eso ha hecho Iker Casillas, que se ha mostrado optimista respecto al posible papel de España en el Mundial de fútbol 2026. En ese sentido, Casillas ha comentado que ve todo los elementos positivos para lograr la victoria: "La ensalada tiene todos los ingredientes para darle un buen aliño y que podamos conseguir la segunda estrella", ha dicho el ex capitán de la Selección y el Real Madrid.

En declaraciones a los periodistas, antes de participar en la segunda jornada del Foro Internacional del Deporte (FID) Ciudad de León-Abanca, Casillas ha considerado que parece que quedan atrás unos años en los que había un "vacío" de porteros españoles en los principales clubes del país.

"Ahora con David Raya o Unai Simón han surgido ejemplos de porteros que pueden ser una referencia", ha señalado Casillas, quien también se ha referido al caso del portero leonés internacional sub-21, Fran González, que ya debutó con el primer equipo del Real Madrid: "Se tienen puestas muchas esperanzas y expectativas en él y por qué no puede ser el portero del futuro", ha dicho.

El exguardameta será protagonista esta tarde en el Auditorio Ciudad de León desde las ocho de la tarde y también mantendrá previamente un encuentro con escolares, además de poderse fotografiar los aficionados con la Copa del Mundo de 2010. Casillas, que mantiene vivo el recuerdo quince años después del mayor éxito del fútbol español de selecciones, ya conocía con anterioridad la capital leonesa de sus anteriores visitas con la "Roja" en encuentros amistosos o de preparación disputados en el Reino de León.