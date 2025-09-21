Sin Iñigo Martínez, se multiplican las rotaciones en la defensa del Barcelona

La marcha de Iñigo Martínez en medio de la pretemporada al Al Nassr dejó un vacío en el Barcelona. Se fue un líder en el vestuario y se rompió una pareja de centrales estable, lo que ha supuesto que esta campaña ese puesto esté en el aire. Iñigo y Cubarsí formaban un gran dúo, zurdo y diestro, experiencia y juventud. El año pasado fueron titulares juntos en 22 jornadas de Liga. En enero el vasco se lesionó y se cortó la racha, volvió Araujo, pero tampoco se hizo con el puesto e Iñigo regresó en cuanto se recuperó. En la primera vuelta, de las 19 primeras jornadas, compartieron el centro de la zaga desde el arranque en todas menos en tres: la seis, la ocho y la diecisiete.

Crecen Eric y Christensen

El sustituto natural parecía Araujo, capitán del equipo y que también ha pasado por la cantera, criticado en el tramo final del curso anterior por algunos errores de concentración. La entrada del uruguayo, quizá el futbolista de la plantilla con más instinto defensivo, supone un pequeño cambio táctico: Cubarsí tiene que jugar como central izquierdo. Flick de momento ha comenzado la temporada haciendo pruebas. Cubarsí y Araujo jugaron las dos primeras jornadas de Liga, contra el Mallorca y el Levante; pero después han ido entrando el resto de futbolistas. Contra el Rayo los centrales fueron Eric García y Christensen. Contra el Valencia, Cubarsí y Eric García. Con este último, el entrenador alemán intenta ser justo con lo que se gana tanto en los entrenamientos como en los minutos que le da, por eso le ha colocado un par de partidos como lateral derecho, pese a las buenas prestaciones de Koundé, y otro par de central, que sería su posición natural. Si lo necesita lo situará también en el centro del campo, porque es un comodín para el entrenador, que está encantado con su rendimiento.

Christensen apenas pudo participar la última campaña por una lesión, pero ya está del todo recuperado y es un defensa muy experimentado que cuando ha estado sin problemas físicos ha funcionado de maravilla en el Camp Nou. En junio renunció a disputar los partidos de su selección, Dinamarca, contra Lituania e Irlanda del Norte para poder centrarse en la pretemporada azulgrana, y poder recuperar así el tiempo perdido en su año prácticamente en blanco. Esta noche contra el Getafe, el nórdico puede tener una nueva oportunidad, más teniendo en cuenta que Cubarsí está con algunas molestias. El adolescente se retiró tocado en la rodilla izquierda del duelo de Champions con el Newcastle y ayer no se entrenó con el grupo. Flick, de todas formas, no dejó la puerta cerrada a su participación. «Será una opción, ya veremos si desde el banquillo o de titular», aseguró el preparador. «Todos ahora están jugando bien», dice Christensen de sus compañeros de puesto. «Hay que estar listos para cuando Flick nos llame. Los cuatro de atrás están cambiando mucho. Hay que rendir bien en cada partido», añadió el danés.

Tras el triunfo del Real Madrid ante el Espanyol, el Barça no puede fallar ante un equipo contra el que normalmente le cuesta hacer goles. Está a cinco puntos del líder, con un partido menos.