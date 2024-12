La inigualable estadística que persigue Ancelotti en la final de la Intercontinental

"Estoy honrado de hacer un buen trabajo y quiero seguir haciéndolo. Es un honor que me comparen con Miguel Muñoz y todos los entrenadores que han estado aquí", ha dicho Carlo Ancelotti, antes del partido contra el Pachucha, la Intercontinental, con el que se puede convertir en el entrenador con más títulos de blanco. Ambos están empatados a 14 títulos. El italiano puede dejarle atrás este miércoles por latarde.

Ha contado que Mbappé ha entrenado, y ha estado bien. "Tiene que evaluar sus sensaciones, si está bien y no hay riesgo, jugará".

Según el entrenador, el equipo está "muy enchufado", para traer la "vieja copa Intercontinental". Ha reconocido que el equipo ha atravesado momentos difíciles. "A veces llegan en octubre, a veces en abril o mayo. Si llegan antes te puedes recuperar. Nosotros vamos a ser competitivos en la segunda parte de la temporada. Seguimos vivos", ha continuado el entrenador.

Ancelotti no ha hablado de fichajes. "Hay que ganar este partido, el próximo y descansar, que el equipo lo necesita. Y luego, en enero, ver lo que tenemos que hacer", ha asegurado sobre el mercado de fichajes.

Ha vuelto a hablar de la crítica. "Es aceptable, es parte de mi trabajo. Una crítica deportiva la tengo en cuenta, a veces no haces las cosas bien, a veces te equivocas y la crítica te despierta. La crítica es una parte importante de mi trabajo. No hay ningún entrenador en la historia del fútbol que no haya sido criticado".

Le han preguntado por Mbappé. "Es un jugador fantástico, pero todavía no ha llegado a su mejor nivel. Estamos muy contentos de tenerle aquí y puede jugar en cualquier posición del ataque. Con su calidad, puede jugar donde quiera".

"Hemos hecho cambios y eso hace que no estemos al máximo nivel, hay que conseguir que los jugadores se adapten. No estoy contento, pero estoy satisfecho y los momentos difíciles fortalecen al equipo", ha dicho sobre el nivel del equipo.

Para Ancelotti, "todos los partidos tienen trampa. Si el Pachuca está aquí es porque ha ganado. Una final siempre preocupa, porque hay que preparar bien al equipo"

También le han preguntado por The Best. "Vinicius se lo merece por lo que está haciendo. Es un jugador fantástico y es un premio merecido por lo hecho".