¡Insólito!: un futbolista sale de la cárcel y salta al césped con tobillera electrónica

Lo nunca visto en el fútbol. Una escena inusual llamó la atención durante un partido liguero en Brasil y no ha tardado en dar la vuelta al mundo.

Macaé y Goytacaz disputaron el pasad domingo la ida de la final de la Série B2 del Campeonato Carioca, el equivalente a la cuarta división del fútbol carioca. El empate 1-1 dejó la decisión en el aire. Pero la sorpresa llegó cuando uno de los jugadores que saltaron al campo lo hizo con un monitor electrónico de tobillo. Se trata de Yuri de Carvalho da Silva, el número 18 del Goyta, que podría proclamarse campeón siete meses después de salir de prisión.

Yuri entró al partido a los 25 minutos del segundo tiempo en el Estadio Cláudio Moacyr, el Moacyrzão, en Macaé. En la imagen (ver el momento en el vídeo de arriba) , se puede ver el tobillero cubierto por la media azul en la pierna izquierda del jugador con la camiseta número 18.

A sus 30 años, Yuri jugó toda la temporada de la B2 con el dispositivo en el tobillo. Es una especie de duodécimo jugador del equipo dirigido por Wellington Gomes, y suele entrar en el campo durante los partidos, pero aún no ha marcado ningún gol en la competición.

¿Es legal?

El club cree que no existe ninguna sección del reglamento de la Serie B2 ni del reglamento de competición de la Federación de Fútbol del Estado de Río de Janeiro (Ferj) que prohíba a un jugador jugar con un monitor electrónico de tobillo. "Es molesto, pero no lo impide", declaró una fuente del club a Globo Esporte.

Tras el revuelo provocado, la Federación de Fútbol del Estado de Río de Janeiro afirmó que entiende que la inclusión y la rehabilitación son una función primordial del deporte pero que investigarán la legalidad del uso de este dispositivo. "La FERJ buscará información para determinar si existe prohibición legal del ejercicio de la actividad profesional, a fin de no incurrir en un error de juicio en este caso", afirman en un comunicado.

Yuri de Carvalho fue arrestado en 2018 por tráfico de drogas y pasó los últimos siete años encarcelado en el Centro de Detención Dalton Crespo de Castro, en Campos dos Goytacazes. En mayo, se le concedió el derecho a pasar a un régimen penitenciario menos restrictivo y salió de prisión para cumplir el resto de su condena con un grillete electrónico.

Los directivos del club describen al jugador como una persona tranquila y amable. Goytacaz incluso contactó con el Tribunal de Ejecución Penal (TPE) para solicitar la retirada del dispositivo de vigilancia de Yuri, pero la solicitud aún no ha sido aceptada. La directiva del club está interesada en renovar su contrato tras el final del campeonato.