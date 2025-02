Las redes se comen a Irene Montero tras su reacción a la sentencia de Rubiales: "Le toca rascarse el "Monedero"..."

La Audiencia Nacional condenaba ayer a Luis Rubiales a 18 meses de multa (10.800 euros) por un delito de agresión sexual por su beso a Jenni Hermoso en la ceremonia de entrega de medallas del pasado mundial celebrado en agosto en Sídney (Australia) y le prohíbe acercarse a la futbolista a menos de 200 metros, como también comunicarse con la jugadora, durante un año.

Sin embargo, el juez central de lo Penal del citado tribunal, José Manual Fernández-Prieto, absuelve del delito de coacciones tanto al expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) como a los otros tres acusados: el ex seleccionador femenino Jorge Vilda, el exdirector deportivo de la sección masculina Albert Luque y el que fuera responsable de marketing de la Federación Rubén Rivera.

Las reacciones a la sentencia no se hicieron esperar y una de las que no ha dudado en pronunciarse ha sido la ex ministra de Igualdad, Irene Montero.

En un mensaje en X, la dirigente de Podemos se ha felicitado de que «hace no tanto era impensable que la justicia reconociese un beso no consentido como agresión sexual», tal y como recoge la sentencia contra Rubiales. «El feminismo lo está cambiando todo: sólo sí es sí», añadió como guiño a la polémica ley impulsada por ella.

Sin embargo, y aunque considera un paso adelante la decisión del juez José Manuel Clemente Fernández-Prieto, Montero se lamenta de que la pena no sea más dura. «Aún queda camino por hacer: la multa y la reparación es mínima, sin inhabilitación y no se reconoce su posición de poder», sentencia.

¿Feminismo selectivo?

Un tuit que no tardó en revolucionar "X" donde los usuarios dispararon con bala contra la ex ministra a la que afean su silencio sobre el "tocamiento" de Mapi León o los presuntos casos de acoso sexual por los que está siendo investigado Monedero.

"Hace como 8 meses que tienes conocimiento de testimonios de mujeres que sufrieron manoseos de Monedero en entornos del partido, pero ni palabrita, oye", " Si, le va a tocar rascarse el Monedero", "Errejón, Monedero, Mapi León... ¿Feminismo selectivo? No es el qué es el quién. Qué asco", son algunos de los indignados comentarios que inundan la red social.

