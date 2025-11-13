Irene Montero responde a Luis Rubiales y se mofa de su antifeminismo: "A ver Rubiales..."

Meses después de la sentencia, Luis Rubiales ha vuelto al foco mediático tras la publicación de su libro "Matar a Rubiales". El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol acudió al plató de El Chiringuito para “contar la verdad sin censura”, en una entrevista cargada de titulares. Rubiales no había hecho declaraciones en medios de comunicación desde que fue condenado por agresión sexual a la jugadora española el pasado mes de febrero, una sentencia ratificada en segunda instancia en junio y que está pendiente de ser revisada por el Tribunal Supremo.

Durante su intervención, se refirió directamente a Jenni Hermoso, protagonista del episodio del beso tras la final del Mundial femenino. El exmandatario aseguró que Jenni Hermoso cambió su relato y defendió que todo fue “consentido y sin mala intención”. "No voy a cambiar mi primer testimonio, como ha hecho Jenni. Fue un beso de emoción, sin ninguna connotación sexual. Jenni era mi amiga. No digo que la manipularon, lo que vi fue un movimiento inmediato de la extrema izquierda de este país, con unos intereses claros”, afirma.

Una cacería de la extrema izquierda

El expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, se mostró especialmente crítico en su intervención, asegurando que existió “un movimiento inminente e inmediato de la extrema izquierda de nuestro país, con unos intereses dirigidos y con una realidad paralela creada”. Según Rubiales, esta estrategia buscaba “un cambio de guion inmediato para ir a por mí” en un contexto político clave, en el que el presidente Pedro Sánchez necesitaba el apoyo de los partidos independentistas para ser investido. Fue una cortina de humo para que se hablara de otra cosa".

Una cacería, según él liderada por Podemos por lo que no dudó en cargar contra Irene Montero. "Creo que se aprendió el nombre de Jenni ese día, no le ha interesado el fútbol femenino jamás. Con lo que hizo con la 'ley del sí es sí', permitiendo que haya violadores en la calle, no tiene autoridad para hablar sobre este tema". afirmó el ex mandatario del fútbol español.

Unas declaraciones a las que no ha dudado en responder Montoro en un vídeo en el que en tono jocoso se mofa de las declaraciones del ex presidente de la RFEF.

"¡Qué malas somos las feministas!"

"Vaya, otro hombre desconsolado al que las feministas hemos arruinado la vida y ya solo le queda ir a los programas de fútbol a llorar", comienza diciendo la política en un breve vídeo difundido en sus redes sociales, en el que Montero visualiza el clip en el que el motrileño se refiere a ella.

Justo después, la exministra pasa a dirigirse directamente al que fuese el máximo responsable del fútbol español entre mayo de 2018 y agosto de 2023, cuando fue inhabilitado por la FIFA: "A ver, Rubiales, que el problema no es que yo no tenga ni puta idea de fútbol, el problema es que, a día de hoy, tú todavía no te has enterado de que un beso no consentido es violencia sexual. Qué malas somos las feministas, eh".

Un vídeo que no ha tardado en correr como la pólvora y que ya cuenta con casi 17.000 "Me gusta".