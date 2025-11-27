Isco recupera la sonrisa después de romperse el peroné

Isco vuelve a sonreír y, con él, el Betis también. El mediapunta, uno de los jugadores más determinantes del equipo que dirige Manuel Pellegrini, está de enhorabuena porque regresa a un once titular tres meses después de su fractura de peroné.

El pasado 10 de agosto, Isco sufrió una dura entrada de David Larrubia -que luego se disculpó públicamente porque no midió bien, llegó tarde y le dio de lleno- en un amistoso de pretemporada frente al Málaga. Desde los servicios médicos del Betis se decidió seguir un tratamiento conservador sin necesidad de pasar por el quirófano. Muletas

El jugador natural de Benalmádena se ha perdido, desde entonces, 17 partidos oficiales de su equipo. Sin embargo, ya el pasado domingo regresó a la competición oficial para jugar media hora desde el banquillo frente al Girona, donde ya dio muestras de estar a buen nivel y entregó una asistencia.

Hoy, Isco da un paso más y sale titular frente al Utrecht en la quinta jornada de la Fase Liga de la Europa League, donde el Betis se encuentra en la decimotercera posición y, por tanto, en zona de playoff de repesca. En este momento, los andaluces tienen un partido menos que la mayoría de los equipos que están por delante por lo que, de ganar el choque, entrarían en el Top8 que da acceso directo a los octavos.

Lo principal es que, después de mucho tiempo, Isco recupera la sonrisa porque puede hacer lo que mejor se le da: jugar al fútbol. Y eso es sinónimo de alegría también en Heliópolis.