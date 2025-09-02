El juez prorroga el "caso Negreira" y ya hay fecha para que declaren Laporta, Luis Enrique y Valverde

El arbitraje español sigue en el ojo del huracán y no solo por las polémicas del pasado fin de semana.

El juez del "caso Negreira" ha decidido prorrogar 6 meses más la causa que investiga los pagos de 8,4 millones de euros entre 1994 y 2018 del Barcelona a José María Enríquez Negreira, quien fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol.

Además, Joan Laporta, Ernesto Valverde y Luis Enrique fueron citados a declarar el próximo 25 de noviembre en calidad de testigos en un caso que mantiene bajo sospecha al fútbol español. En una providencia, la titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Alejandra Gil, acuerda las testificales de Laporta, Luis Enrique y Valverde, como le había solicitado la Fiscalía.

El primero de ellos fue presidente del Barcelona durante buena parte de la etapa en la que el club abonó 8,4 millones al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira.

Mientras que los dos últimos fueron entrenadores del primer equipo. Lo que se pretende comprobar con los técnicos es si realmente conocieron los presuntos informes con los que la entidad justificó los pagos millonarios al ex árbitro.

La jueza considera "necesarias" estas tres declaraciones, después de que la Fiscalía las planteara al verlas "especialmente relevantes" para la investigación, según detalló el ministerio público en un escrito de mayo pasado.