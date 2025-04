Laporta quiere cerrar el "caso Negreira": el Barça insta a la juez a anular la prórroga

Tras salir airoso del "caso Dani Olmo" gracias al Consejo Superior de Deportes (CSD), Joan Laporta echa el resto para liquidar el "caso Negreira", en el que se investigan los pagos del FC Barcelona a José María Enríquez Negreira entre 2001 y 2018, cuando era el "número dos" de los árbitros, de más de ocho millones de euros. El club azulgrana, investigado como persona jurídica en la causa que ahora instruye la magistrada Alejandra Gil (tras la jubilación del anterior instructor, el juez Joaquín Aguirre), ha remitido un escrito al Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona en el que se adhiere al recurso de apelación presentado por el exdirectivo culé Albert Soler, que reclama la nulidad de la última prórroga por considerarla fuera de plazo.

De estimarse esa apelación, el procedimiento estaría abocado al archivo puesto que salvo al propio Negreira, ninguno de los investigados -entre ellos los expresidentes del Barça Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell y Javier Enríquez, hijo de Negreira- han declarado como imputados (han sido citados en junio).

La defensa de Soler considera que la tercera prórroga del "caso Negreira", fechada el 26 de febrero, se acordó fuera de plazo porque no se firmó telemáticamente ni se notificó a acusaciones y defensas hasta el pasado 13 de marzo, ya transcurrido el periodo hábil para prolongar la investigación. El letrado se quejó de que incluso se habían notificado con anterioridad resoluciones anteriores a la prórroga.

Sin embargo, el juzgado aclaró el pasado 24 de marzo en una diligencia de ordenación que estando el juzgado "en un periodo de transición del servicio de notificaciones entre el sistema de Lexnet y el papel" se están trasladando las resoluciones a las partes "dependiendo del sistema de firma", igualmente en fase de cambio de la "firma manual" a la "telemática". Y aclara que el archivo de esa prórroga "se generó el mismo 26 de febrero", sin que por tanto hubiese expirado el plazo para adoptar la decisión.

En todo caso, desde el juzgado se traslada a la defensa de Soler, expresidente del CSD, que si considera que se han vulnerado sus derechos "deberá utilizar la vía de recursos prevista en las leyes procesales", matizando que el plazo para recurrir esa prórroga se contará "a partir de la notificación" de esta aclaración el pasado 24 de marzo.

Por el momento, además del FC Barcelona también ha respaldado el recurso de Albert Soler el expresidente azulgrana Josep Maria Bartomeu.

Estrada pide el procesamiento

Al juzgado de Alejandra Gil también ha llegado un escrito del exárbitro Xavier Estrada, que con su querella en febrero de 2023 dio origen a la investigación, en el que reclama el cierre de la instrucción al considerar que los últimos informes de la Guardia Civil acreditan "sin lugar a dudas" los hechos denunciados y la comisión por parte de los investigados del delito de corrupción deportiva.

La acusación recuerda que este delito es de mera actividad, por lo que "se consuma con el simple ofrecimiento o solicitud de un beneficio o ventaja y, por tanto, no necesita que se produzca el resultado deportivo pactado". Por tanto, señala, "resulta innecesario que se practique ninguna diligencia más, sean estas declaraciones o no nuevas investigaciones, cuando ya constan todas las declaraciones en los informes referidos de la Guardia Civil". En todo caso, añade, "las declaraciones que se estimen pertinentes ya se practicarán durante la celebración de la vista del juicio oral", por lo que insta a la juez a dictar ya el auto de procesamiento, como ya hizo el pasado 6 de febrero.

La defensa de Soler se quejó en su recurso de que la instructora no justificó los motivos de la prórroga ni las razones por las que no se pudo finalizar la instrucción antes, y recordó que la anterior prórroga (acordada en agosto de 2024) se justificó en que aún no se había recibido un informe clave de la Guardia Civil, imprescindible para poder citar a declarar a los imputados.

Pero ese informe, señaló, se presentó el 27 de noviembre del pasado año y, sin embargo, desde entonces no se acordó "ninguna diligencia".

La juez, tras el "rastreo del dinero"

La juez sustentó la medida en la necesidad de impedir que la investigación pudiera "dilatarse" si no se citaba a declarar ya a los investigados y para tener tiempo para acordar nuevas diligencias fruto de esos interrogatorios, aludiendo expresamente al "rastreo del dinero" y a la citación de más testigos.

Según la Guardia Civil, los pagos del FC Barcelona a Negreira y su entorno revelan "una opacidad económica significativa" que dificulta el rastreo del "flujo real de los fondos". Tras más de dos años de investigación, resaltaba, se desconoce aún "el motivo real por el que se efectuaron los pagos" y el paradero de al menos 3,2 millones de euros.

Si el recurso para anular la prórroga no prospera, Bartomeu tendrá que declarar como investigado el próximo 17 de junio. Albert Soler, Javier Enríquez, Sandro Rosell y el exdirectivo culé Óscar Grau lo harán el día 30 del mismo mes.