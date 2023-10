El informe del psicólogo de la Federación que exculpa a Rubiales

El pico de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso propició que desde la propia RFEF se encargase un informe psicológico sobre los sentimientos de la futbolista, tal y como desvela OK DIARIO. "Ninguna jugadora del equipo, incluida la señora Hermoso, se ha dirigido a mi persona sintiéndose violentada o amenazada por los hechos y/o la actitud del señor Rubiales", dice el psicólogo de la Selección femenina, Javier López Vallejo. Este documento ya ha llegado hasta la Audiencia Nacional. De hecho, el juez Francisco de Jorge ya llamó a declarar en calidad de testigo al psicólogo y le preguntará sobre este informe interno. Esta persona es la encargada de cuidar la salud mental de las jugadoras. "No he percibido en ningún momento que la señora Hermoso fuera acosada por el señor Rubiales", dicta el informe.

En el informe también hay un análisis pericial sobre los gestos que hizo la jugadora para demostrar o no el consentimiento de la futbolista. Otros peritos también han acudido a la Audiencia Nacional para dar su versión sobre los gestos de Jennifer Hermoso.

"Después de conseguir uno de los éxitos más deseados de mi carrera deportiva y tras unos días de reflexión, quiero dar las gracias de todo corazón a mis compañeras, aficionados, seguidores, medios de comunicación y a todos los que habéis hecho realidad este sueño; vuestro trabajo y apoyo incondicional han sido una parte fundamental para ganar el mundial. En referencia a lo ocurrido el día de hoy. Si bien es cierto que por mi parte no quiero interferir con los múltiples procesos legales en curso me siento obligada a denunciar que las palabras del Sr. Luis Rubiales explicando el desafortunado incidente son categóricamente falsas y parte de la cultura manipuladora que el mismo ha generado. Aclaro que en ningún momento se produjo la conversación a la que el Sr. Luis Rubiales hizo referencia y que, ni mucho menos, su beso fue consentido. De la misma manera quiero reiterar como ya hice en su momento que este hecho no había sido de mi agrado. La situación me provocó un shock por el contexto de celebración, y con el paso del tiempo y tras profundizar un poco más en esas primeras sensaciones, siento la necesidad de denunciar ese hecho ya que considero que ninguna persona, en ningún ámbito laboral, deportivo o social debe ser víctima de este tipo de comportamientos no consentidos. Me sentí vulnerable y víctima de una agresión, un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento por mi parte", fueron las palabras de Jennifer.

Ambas versiones son totalmente opuestas, puesto que el psicólogo insiste en que "no percibe en Jenni ese sentimiento de acoso", pero la jugadora en su comunicado sí expresa dicha sensación.