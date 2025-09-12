Lamine Yamal estrenará botas con su propio diseño frente al Valencia

El delantero del Barcelona Lamine Yamal estrenará este domingo frente al Valencia, en el partido de la cuarta jornada de LaLiga EA Sports, unas botas con su logotipo. Así lo anunció este viernes Adidas, la marca de artículos deportivos que patrocina al internacional español, que recientemente presentó el nuevo logotipo personal del jugador que aparecerá en dichas botas.

El diseño de las nuevas 'F50 LAMINE YAMAL' destaca por una base en degradado que mezcla "tonos púrpura y rosa" en la parte superior, mientras que gráficos en "foil rosa claro y lila aportan profundidad y textura", según precisó la compañía alemana en su comunicado.

Además, cuenta con las tres bandas que mudan suavemente del blanco al rosa. El talón presenta "un acabado sólido en púrpura", mientras que también son visible tonos "limón neón" en los detalles de "línea fina", así como en el logotipo de las botas y el emblema de Lamine Yamal.

Ante el Valencia será la primera vez que el jugador luzca su logotipo oficial, un emblema que combina sus iniciales, el número 304 -que representa el código de área de Mataró, su ciudad natal-, su pie izquierdo sobre el balón y referencias a estructuras icónicas de Barcelona