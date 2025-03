Lamine Yamal y Koundé: ante el Girona con 210 minutos en sus piernas esta semana

«Todos los jugadores pueden jugar, todos están disponibles. Puede que un par descansen, ya lo decidiremos», dice Hansi Flick, sin dar nombres, sin explicar si alguno de esos dos jugadores será Koundé o Lamine Yamal, los dos futbolistas que llegan al duelo de hoy contra el Girona con más castigo en sus piernas en una semana agotadora.

210 minutos esta semana

El extremo y el lateral han hecho una asociación letal este año y están resolviendo muchos dos contra dos con maestría: o se juntan con los pases o se abren espacio con los desmarques. Los últimos días, además, han sido como una fotocopia para ellos. El domingo pasado jugaron 120 minutos con sus selecciones para llegar a la tanda de penaltis. Los dos fallaron el suyo, pero tanto España como Francia pasaron a semifinales de la Nations League. Además, serán rivales. Y los dos también participaron los 90 minutos ante Osasuna el pasado jueves. Son 210 minutos, más los añadidos de cada tiempo. Otros jugadores como Pedri también tuvieron minutos en los dos encuentros, pero no jugó ninguno completos. Raphinha y Araujo se perdieron el del jueves y Dani Olmo se lesionó.

Titulares, salvo contadas excepciones

Sus suplencias esta temporada han sido muy contadas y con matices. En el caso de Koundé, principalmente por llegar tarde a alguna charla de Flick, como castigo. Lamine sólo descansó sin motivo contra Osasuna en la primera vuelta. También empezó como suplente ante Las Palmas, pero acababa de recuperarse de una lesión de tobillo y entró justo en el descanso, pues el resultado no le iba bien a su equipo. El resto de partidos en los que ha estado disponible, ya sean en Liga, Copa del Rey, Supercopa o Champions, ha formado parte del once titular.

La charla de Flick

Flick desveló un detalle de cómo es su metodología de trabajo: «He hablado con Lamine esta mañana [ayer], le he preguntado cómo se siente y las sensaciones son muy positivas. Siempre se lo digo a los jugadores: si sienten algo, lo hablamos y ya está, de forma natural y normal. Todos los jugadores tienen la responsabilidad de su cuerpo, si les pasa algo, hay que charlar. Eso es lo que queremos. Si uno siente algo y no se cuida puede suceder lo peor. Si les duele algo, quiero que me lo digan», aseguró el alemán. «Lamine es muy listo y sabe cómo dosificarse en los partidos», continuó el preparador azulgrana. Lamine, por tanto, también apunta a titular ante el Girona.