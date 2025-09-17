Liverpool - Atlético: Isak, estreno entre amigos

Alexander Isak ha sido uno de los grandes nombres del verano. El delantero sueco fichó por el Liverpool a cambio de 145 millones de euros, el cuarto traspaso más caro de la historia, después de vivirse el clásico culebrón en este tipo de casos. Sólo le superan Neymar, del Barça al PSG por 222 millones; Mbappé, del Mónaco al PSG por 180 millones; y Dembélé, del Borussia Dortmund al Barcelona por 148 millones, según las cifras de la web especializada «Transfermarkt».

Isak, estreno ante el Atlético

Isak no se entrenó con el Newcastle, su antiguo equipo, con el que estuvo a la gresca en pretemporada, mientras se decidía su futuro, se fue con su selección y apenas jugó 18 minutos ante Kosovo. El fin de semana pasado también se quedó fuera del encuentro contra el Burnley. Pero Arne Slot, el técnico del equipo «red», marcó el día del estreno del delantero: hoy contra el Atlético de Madrid en la primera jornada de la Fase Liga de la Champions. «Puedo decir con cien por cien de seguridad que no jugará los 90 minutos, pero forma parte de la convocatoria, es un partido de Champions que esperamos con ilusión, la gente espera sus minutos y puede tenerlos», asegura el técnico de los ingleses. «Las sensaciones han sido muy buenas, su calidad es evidente, ahora se trata de ponerlo en plena forma y adaptarlo lo antes posible: cómo entrenamos, cómo presionamos, nuestras jugadas a balón parado...», analizó Van Dijk, el capitán.

«Cuando tengo un problema en casa, llamo a Isak», comentó Sorloth en diciembre de 2022 en una entrevista en «El Diario Vasco». Isak ya no estaba en la Real Sociedad, pero la amistad que se forjó el curso que estuvieron juntos en San Sebastián se mantiene. Fue la campaña 2021-22. Compartieron 890 minutos en 19 partidos, y anotaron entre los dos, estando ambos en el césped, 10 goles, aunque sólo dos de ellos fueron con la asistencia de uno y el remate del otro. Fuera del campo, llegaron incluso a compartir vacaciones, aunque en el verano de 2022 Isak se marchó a la Premier y Sorloth fue repescado de nuevo como cedido en Anoeta, procedente del Leipzig.

Las cinco bajas del Atlético, entre ellas Julián Álvarez

En el caso del noruego, apunta a titular por las bajas con las que el equipo español acude a Anfield, aunque también podría jugar Griezmann como «falso 9». En la lista de convocados faltan hasta cinco futbolistas que en teoría podían haber salido de inicio: Baena, Giménez y Almada ya estaban en la enfermería, el fin de semana se unió Julián Álvarez y en el penúltimo entrenamiento, Johnny Cardoso. Hancko ha entrado en la lista, aunque su participación es complicada. «Esto es fútbol y las lesiones forman parte del negocio. Nos centramos en los que están, darán todo y mostrarán lo que tienen. Al final jugamos once contra once, aunque puede que ellos tengan más variantes en la segunda parte», opinó Simeone. Sorloth salió en la segunda parte ante el Villarreal y estuvo flojo, lo mismo que la jornada anterior ante el Alavés. No lleva un buen arranque de curso. Ha marcado un gol, contra el Elche, y el de Anfield puede ser un partido para reivindicarse.

Le Normand, con quien más ha jugado Isak

El del delantero nórdico no va a ser el único reencuentro de Isak. El sueco ha jugado en la élite en el Solna, el Borussia Dortmund, el Willem II, la Real Sociedad, el Newcastle y ahora lo hará en el Liverpool. El jugador con el que más partidos ha compartido es Le Normand, ahora central del Atlético. También fue en San Sebastián. Disputaron como compañeros 116 encuentros, 6.937 minutos en el verde, pero muchos más en los entrenamientos, por lo que se conocen perfectamente. Ganaron la Copa del Rey de 2020. Si Isak sólo se verá con Sorloth en la distancia, con Le Normand lo hará de forma íntima, ya que será uno de los encargados de frenarlo.