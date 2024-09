Luis Enrique se 'carga' a una de sus estrellas: no jugará con el PSG la Champions League

Luis Enrique, actual entrenador del PSG, sigue demostrando que tiene el control absoluto sobre el equipo y no teme tomar decisiones difíciles, incluso cuando afectan a sus jugadores más destacados. Tras su exitoso paso por el FC Barcelona, donde conquistó títulos importantes como la Champions League, su objetivo en el PSG es claro: devolver al club parisino la gloria europea.

Sin embargo, la salida de Kylian Mbappé al Real Madrid y la reciente exclusión de Ousmane Dembélé de la convocatoria han generado revuelo en torno al proyecto del técnico asturiano.

Un PSG a imagen y semejanza de Luis Enrique

Tras la partida de Mbappé, el PSG perdió a su mayor estrella, pero esta salida le ha dado a Luis Enrique la oportunidad de liderar el equipo de manera absoluta. Con libertad total para realizar fichajes, el entrenador ha construido una plantilla que refleja su visión táctica, centrada en el equilibrio y la disciplina.

Luis Enrique ha demostrado en varias ocasiones que, aunque respeta el talento, no se casa con nadie. Si alguien no sigue las reglas o altera la armonía del equipo, no duda en tomar medidas drásticas.

Dembélé, fuera por decisión técnica

El caso de Ousmane Dembélé es el ejemplo más reciente de su estilo de gestión. El extremo francés, quien llegó al PSG después de un irregular paso por el Barça, parecía haber encontrado su mejor forma en París. Con 4 goles y 4 asistencias en solo siete partidos, Dembélé se perfilaba como uno de los jugadores clave para esta temporada.

Sin embargo, una discusión con el entrenador el pasado viernes ha terminado por costarle caro: Luis Enrique ha decidido dejarlo fuera de la convocatoria para el crucial partido de Champions League contra el Arsenal.

Liderazgo y disciplina por encima de todo

Esta decisión de excluir a Dembélé demuestra que, para Luis Enrique, la disciplina y el respeto en el vestuario son innegociables. Aunque el francés estaba siendo uno de los mejores del equipo en el inicio de la temporada, el técnico ha dejado claro que el rendimiento en el campo no lo es todo.

El PSG necesita no solo jugadores talentosos, sino también comprometidos con la visión del equipo y con las reglas impuestas por su líder.

Dembélé posa con la camiseta de su nuevo equipo PSG

Ahora queda por ver cómo afectará esta situación a la relación entre Luis Enrique y Dembélé, y si el jugador podrá volver a ganarse un lugar en el once titular. De lo que no cabe duda es que el técnico asturiano seguirá manteniendo el pulso firme en su búsqueda de llevar al PSG a lo más alto del fútbol europeo.