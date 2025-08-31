Luis de la Fuente convoca a Aleix García por el lesionado Gavi

El centrocampista del Bayer Leverkusen Aleix García ha sido convocado por Luis de la Fuente para sustituir al barcelonista Gavi en los dos primeros partidos de España en la fase de clasificación para el Mundial de 2026.

Aleix García se unirá este lunes 1 de septiembre a la concentración del equipo nacional para los partidos contra Bulgaria, el jueves en Sofía, y Turquía, el domingo en Konya.

Gavi causa baja en el equipo nacional por unas molestias en la rodilla derecha que le impedirán jugar con su club en Vallecas este domingo y concentrarse el lunes con la selección española.

La Federación Española de Fútbol (RFEF) hizo oficial la baja de Gavi tras hacerlo el Barcelona. El centrocampista sufre unas molestias en la misma rodilla que se lesionó en un partido con la selección, cuando sufrió una rotura completa del ligamento cruzado y se dañó el menisco externo.