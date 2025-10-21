Luis de la Fuente no perdona a Hansi Flick: "Cada uno queda retratado por sus actos..."

La lesión de Lamine Yamal produjo un serio enfrentamiento entre el seleccionador español y Hansi Flick. Mientras Luis de la Fuente defendía su trabajo, el alemán le acusaba de no cuidar a los futbolistas.

"No está disponible. Se fue con dolores a la selección y le dieron analgésicos para jugar. Jugó más de 70 minutos en cada partido, incluso con tres goles de ventaja. Esto no es cuidar a los jugadores. España tiene el mejor equipo del mundo y a buenos jugadores en todas las posiciones. Quizás vale la pena que cuiden a los jóvenes. Estoy muy triste por esto", señaló el técnico alemán. Una critica ante la que el seleccionador contratacó señalando la falta de empatía del técnico blaugrana que sabe lo que es estar al frente de una selección.

"Ha quedado retratado.."

Han pasado semanas pero la herida parece que sigue abierta. Luis de la Fuente, entrenador de la Selección española, analizó anoche toda la actualidad de La Roja en el programa de televisión 'El Hormiguero' y volvió a cargar contra Hansi Flick, técnico del FC Barcelona, por sus críticas a la convocatoria de Lamine Yamal.

"No lo entendí, porque él ha sido también seleccionador. Al final cada uno queda retratado por sus actos", afirmó de manera tajante..

Tampoco entiendo a los clubes

El técnico riojano también quiso defender el trabajo del cuerpo técnico de la selección y cuestionó la postura de algunos clubes: "Tampoco entendí la postura de los clubes. Es injusto acusar a la selección cuando todos los futbolistas quieren estar aquí, y los propios clubes también, porque revalorizan a los jugadores".

En relación con la carga de partidos que soportan los futbolistas, Luis de la Fuente señala que "El calendario está ahí y los jugadores saben el número de partidos que van a disputar. Será el momento de establecer una norma". De la Fuente criticó la falta de coherencia en algunos sectores: "Hay un calendario. Lo que no vale es quejarme en noviembre y cuando empieza otra vez el año decir que está todo correcto. Hay muchos partidos y para los futbolistas es una exigencia”, comentó alimentando la polémica.

El seleccionador también quiso salir al paso de la últimas críticas a Lamine Yamal por su vida fuera del césped. "Una cosa es la imagen que vende fuera, es difícil que no te pillen en un renuncio si te siguen todo el rato. En la intimidad es un chico muy maduro, escucha, sabe racionalizar las cosas", sentenció.