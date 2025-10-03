De la Fuente dispara contra Flick: "Me sorprende que un ex seleccionador opine así"

Lamine Yamal se lesionó después de jugar con la selección española, ha conseguido recuperarse estos últimos partidos con el Barcelona para acabar siendo titular contra el PSG y, después de la jornada de este fin de semana, en principio, volverá con la selección. En el club azulgrana dicen que acabó tocado el choque de la Champions y habían presionado al seleccionador, Luis de la Fuente, para que no lo convocase. No ha caído en la trampa, ni mucho menos: «Nosotros hablamos con todos los jugadores, sabemos cómo están de primera mano. Si un club nos informa de que un jugador tiene algún inconveniente, lo valoramos. Vamos a ver cómo evoluciona Lamine este fin de semana, veremos qué participación tiene», decía a De la Fuente, después de dar la lista, con el delantero presente, pero sin Morata.

El entrenador español asegura que al barcelonista se le va a cuidar como en su club, o mejor: «Aquí, el riesgo es riesgo cero. Aquí el que viene, viene sano. En condiciones para jugar. Y cuando se va para su casa es porque hemos valorado que no podían estar aquí porque asumían un riesgo». Pero Nico Williams sí que se lesionó: «El riesgo en el fútbol y en el deporte existe siempre. Si está jugando en su club, está asumiendo sus riesgos. Estamos hablando de situaciones completamente normales».

De la Fuente: "Siempre cuento la verdad"

Por supuesto, negó cualquier responsabilidad en las molestias del futbolista tras la última convocatoria. «Yo siempre cuento la verdad. Lo que pasó fue que, cuando terminó el partido, tuvo algún tipo de molestia. Pero yo nunca he jugado sin molestias. No pasó nada. Lo han explicado nuestros servicios médicos, lo he explicado yo. Nada más. ¿Qué luego tuvo molestias después del partido? Pues no sé», decía el técnico, al que Flick apuntó como responsable de la baja de Lamine Yamal: «No hay ningún conflicto con Flick. Simplemente, me sorprendieron esas declaraciones porque él ha sido seleccionador y creía que él tenía esa empatía», le respondió. «El ha sido seleccionador y sabe cómo nos comportamos los jugadores. Es lo que me sorprende, que un exseleccionador opine así», continuó.

Sin Morata

Para él, la afición del Barcelona tiene que estar feliz de que el seleccionador elija futbolistas de su equipo. «Lo ha dicho Laporta últimamente, que está encantadísimo de que vengan muchos jugadores porque es señal de que se trabaja bien. Yo no conozco a ningún jugador que no quiera ser internacional. Todos los clubes se molestan cuando los jugadores no vienen a la Selección, porque eso le da valor a los jugadores que tienen. Si vienen muchos, significa que tienen muy buenos futbolistas».

Ya le gustaría a Morata estar en la situación de Lamine. El delantero se cae de la convocatoria. Queda mucho para el Mundial, pero tiene pinta de que al goleador se le va a hacer largo.